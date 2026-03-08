Птицы Мадяра уничтожили ЗРК "Тор" и комплекс РЭБ "Житель" во время ночной охоты

$43.810.0050.900.00
ukenru
14:42 • 8406 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
12:28 • 22958 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 19370 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 19603 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 20259 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 34523 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 77210 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 43171 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 43147 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 58412 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
0.6м/с
70%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия атаковала Украину 117 БПЛА и 2 баллистическими ракетами - сбито 98 дроновPhoto8 марта, 07:40 • 7028 просмотра
В Харьковской области россияне атаковали спасателей ГСЧС во время тушения пожараPhoto8 марта, 07:56 • 8676 просмотра
Сибига прокомментировал задержание Швецией грузового судна Caffa8 марта, 09:43 • 9954 просмотра
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен8 марта, 10:23 • 20824 просмотра
ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод11:40 • 8182 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности12:28 • 22933 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 65611 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 72213 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 101299 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 65449 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Сырский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo13:08 • 5456 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 23909 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 26702 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 28009 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 28819 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дипломатка
9К720 Искандер
Financial Times

Птицы Мадяра уничтожили ЗРК "Тор" и комплекс РЭБ "Житель" во время ночной охоты

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Силы беспилотных систем поразили дорогостоящую технику и склады врага на оккупированных территориях. Для атаки использовали отечественные дальнобойные дроны FP-2.

Птицы Мадяра уничтожили ЗРК "Тор" и комплекс РЭБ "Житель" во время ночной охоты
ЗРК "Тор"

Командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" сообщил о результативной ночи на 8 марта. СБС провели масштабную операцию на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, уничтожив ряд ценных целей врага, среди которых зенитно-ракетный комплекс "Тор" и комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Об этом пишет УНН.

Детали

Во время ночных вылетов пилоты 1-го отдельного центра СБС и 9-го батальона "Кайрос" успешно отработали по объектам, обеспечивавшим оборону и корректировку огня оккупационных войск. Кроме ЗРК "Тор" и комплекса "Житель", который враг использовал для обнаружения и препятствования работе реактивных систем, под удар попали склады БПЛА противника, базы горюче-смазочных материалов и пункты материально-технического обеспечения.

"Тор" уже не "Житель". Птицы СБС насыщенно провели ночь в охоте за целями в ТОТ Донецкой, Луганской и Херсонской областей

– отметил Бровди в своем отчете.

Применение украинских средств middle strike

Для поражения целей украинские защитники использовали дальнобойные дроны FP-2 отечественного производства. Эти беспилотники класса middle strike оснащены мощной боевой частью весом от 60 до 100 кг, что позволяет эффективно уничтожать бронированную технику и защищенные склады боеприпасов.

Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага08.03.26, 13:12 • 19372 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Ракетный комплекс "Тор
Херсонская область