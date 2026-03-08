Птицы Мадяра уничтожили ЗРК "Тор" и комплекс РЭБ "Житель" во время ночной охоты
Силы беспилотных систем поразили дорогостоящую технику и склады врага на оккупированных территориях. Для атаки использовали отечественные дальнобойные дроны FP-2.
Командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" сообщил о результативной ночи на 8 марта. СБС провели масштабную операцию на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, уничтожив ряд ценных целей врага, среди которых зенитно-ракетный комплекс "Тор" и комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Об этом пишет УНН.
Во время ночных вылетов пилоты 1-го отдельного центра СБС и 9-го батальона "Кайрос" успешно отработали по объектам, обеспечивавшим оборону и корректировку огня оккупационных войск. Кроме ЗРК "Тор" и комплекса "Житель", который враг использовал для обнаружения и препятствования работе реактивных систем, под удар попали склады БПЛА противника, базы горюче-смазочных материалов и пункты материально-технического обеспечения.
"Тор" уже не "Житель". Птицы СБС насыщенно провели ночь в охоте за целями в ТОТ Донецкой, Луганской и Херсонской областей
Применение украинских средств middle strike
Для поражения целей украинские защитники использовали дальнобойные дроны FP-2 отечественного производства. Эти беспилотники класса middle strike оснащены мощной боевой частью весом от 60 до 100 кг, что позволяет эффективно уничтожать бронированную технику и защищенные склады боеприпасов.
