14:42 • 8392 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
12:28 • 22947 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 19366 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 19599 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 20255 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 34521 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 77210 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43171 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43146 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 58412 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Птахи Мадяра знищили ЗРК "Тор" та комплекс РЕБ "Житель" під час нічного полювання

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Сили безпілотних систем уразили коштовну техніку та склади ворога на окупованих територіях. Для атаки використали вітчизняні далекобійні дрони FP-2.

Птахи Мадяра знищили ЗРК "Тор" та комплекс РЕБ "Житель" під час нічного полювання
ЗРК "Тор"

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" повідомив про результативну ніч на 8 березня. СБС провели масштабну операцію на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, знищивши низку коштовних цілей ворога, серед яких зенітно-ракетний комплекс "Тор" та комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Про це пише УНН.

Деталі

Під час нічних вильотів пілоти 1-го окремого центру СБС та 9-го батальйону "Кайрос" успішно відпрацювали по об'єктах, що забезпечували оборону та коригування вогню окупаційних військ. Окрім ЗРК "Тор" та комплексу "Житель", який ворог використовував для виявлення та перешкоджання роботі реактивних систем, під удар потрапили склади БПЛА противника, бази пально-мастильних матеріалів та пункти матеріально-технічного забезпечення.

"Тор" вже не "Житель". Птахи СБС насичено провели ніч у полюванні за цілями у ТОТ Донецької, Луганської та Херсонської областей

– зазначив Бровді у своєму звіті.

Застосування українських засобів middle strike

Для ураження цілей українські захисники використали далекобійні дрони FP-2 вітчизняного виробництва. Ці безпілотники класу middle strike оснащені потужною бойовою частиною вагою від 60 до 100 кг, що дозволяє ефективно знищувати броньовану техніку та захищені склади боєприпасів.

Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворога08.03.26, 13:12 • 19374 перегляди

Степан Гафтко

