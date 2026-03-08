Птахи Мадяра знищили ЗРК "Тор" та комплекс РЕБ "Житель" під час нічного полювання
Київ • УНН
Сили безпілотних систем уразили коштовну техніку та склади ворога на окупованих територіях. Для атаки використали вітчизняні далекобійні дрони FP-2.
Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" повідомив про результативну ніч на 8 березня. СБС провели масштабну операцію на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, знищивши низку коштовних цілей ворога, серед яких зенітно-ракетний комплекс "Тор" та комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Про це пише УНН.
Деталі
Під час нічних вильотів пілоти 1-го окремого центру СБС та 9-го батальйону "Кайрос" успішно відпрацювали по об'єктах, що забезпечували оборону та коригування вогню окупаційних військ. Окрім ЗРК "Тор" та комплексу "Житель", який ворог використовував для виявлення та перешкоджання роботі реактивних систем, під удар потрапили склади БПЛА противника, бази пально-мастильних матеріалів та пункти матеріально-технічного забезпечення.
"Тор" вже не "Житель". Птахи СБС насичено провели ніч у полюванні за цілями у ТОТ Донецької, Луганської та Херсонської областей
Застосування українських засобів middle strike
Для ураження цілей українські захисники використали далекобійні дрони FP-2 вітчизняного виробництва. Ці безпілотники класу middle strike оснащені потужною бойовою частиною вагою від 60 до 100 кг, що дозволяє ефективно знищувати броньовану техніку та захищені склади боєприпасів.
