Ракетний комплекс "Тор

Греція схвалила передачу Україні списаної техніки та озброєння – ЗМІ

Греція вирішила передати Україні застарілі системи озброєння, які більше не використовуються її військовими. Це сталося після того, як США схвалили продаж Греції винищувачів F-35 на суму 8,6 мільярда доларів і запропонували додаткову військову допомогу в розмірі 200 мільйонів доларів, якщо Греція надасть зброю Україні.