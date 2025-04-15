Ракетний комплекс "Тор

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Полковник Сухаревський продовжує виконувати свої обов'язки на поточній посаді.
Невідомі БПЛА здійснили атаку на іжевський електромеханічний завод "купол", де виробляються ЗРК "Тор" та РЛС. Про інцидент повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України.
Сьогодні, третього липня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. У перші години війни підрозділи зенітно ракетних військ вправно збивали ворожі цілі, і не дали агресору встановити контроль над українським небом.
На базі 810-ї бригади морської піхоти в окупованому Севастополі підвищено рівень бойової готовності, військовослужбовці постійно патрулюють периметр і стежать за підозрілими особами, що свідчить про паніку і страх серед російських військ у Криму.
Активісти руху "АТЕШ" зафіксували розташування зенітно-ракетних комплексів С-300/400 поблизу Сімферополя в Криму, надавши координати 44. 952273, 34.194718.
Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі 4 ТОР-М2, 3 "Панцир-С1" та 1 зенітно-ракетний комплекс "БУК".
Українські сили оборони атакували Керченську поромну переправу ракетами ATACMS, пошкодивши два пороми і істотно підірвавши російську військову логістику в окупованому Криму.
Після українських атак на російські нафтопереробні заводи білорусь терміново посилила безпеку власних нафтобаз, передислокувавши підрозділи протиповітряної оборони, які зазвичай захищають атомні електростанції.
Минулої доби українські військові знищили 142 російських окупантів, зенітну установку, гармати, міномети, засоби радіоелектронної боротьби та автомобільну техніку на півдні України.
Міністр оборони Рустем Умеров та Головнокомандувач Збройних Сил України обговорили нагальні потреби української армії, зокрема в артилерії та боєприпасах, з Міністром оборони Греції Нікосом Дендіасом під час важливої телефонної розмови.
За минулу добу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Таврія" українські військові знищили понад 300 російських військовослужбовців та десятки одиниць військової техніки та озброєння, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Противник втратив понад 30 одиниць техніки та обладнання, здійснивши 5 спроб штурму лівого берега Дніпра, які були відбиті українськими силами.
Греція спростувала повідомлення про постачання Україні застарілих ракет С-300 зі свого військового арсеналу.
Російські війська використовують ракетні системи "Град" і "Тор" для захисту кораблів у Севастополі від атак українських безпілотників, повідомляють українські партизани.
Греція вирішила передати Україні застарілі системи озброєння, які більше не використовуються її військовими. Це сталося після того, як США схвалили продаж Греції винищувачів F-35 на суму 8,6 мільярда доларів і запропонували додаткову військову допомогу в розмірі 200 мільйонів доларів, якщо Греція надасть зброю Україні.