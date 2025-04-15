Ракетний комплекс "Тор

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14641 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34633 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164419 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141105 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143824 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136627 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136751 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196834 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Не відповідає дійсності: у Генштабі спростували переведення Сухаревського

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Полковник Сухаревський продовжує виконувати свої обов'язки на поточній посаді.

Війна • 10 квітня, 13:47 • 5316 перегляди

Виробляє ЗРК "тор", а також РЛС: невідомі дрони атакували завод в іжевську - ЦПД

Невідомі БПЛА здійснили атаку на іжевський електромеханічний завод "купол", де виробляються ЗРК "Тор" та РЛС. Про інцидент повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України.

Війна • 17 листопада, 07:52 • 26140 перегляди

3 липня: День зенітних ракетних військ ПС ЗСУ, День непокори

Сьогодні, третього липня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. У перші години війни підрозділи зенітно ракетних військ вправно збивали ворожі цілі, і не дали агресору встановити контроль над українським небом.

УНН Lite • 3 липня, 03:03 • 128584 перегляди

В окупованому Криму 810 бригада морської піхоти підвищила рівень бойової готовності - партизани

На базі 810-ї бригади морської піхоти в окупованому Севастополі підвищено рівень бойової готовності, військовослужбовці постійно патрулюють периметр і стежать за підозрілими особами, що свідчить про паніку і страх серед російських військ у Криму.

Війна • 1 липня, 15:05 • 23642 перегляди

На сході Сімферополя партизани “АТЕШ” зафіксували місце розташування російських установок ППО

Активісти руху "АТЕШ" зафіксували розташування зенітно-ракетних комплексів С-300/400 поблизу Сімферополя в Криму, надавши координати 44. 952273, 34.194718.

Війна • 29 червня, 11:12 • 31540 перегляди

Спецпризначенцям СБУ вдалося вразити 8 російських систем ППО

Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі 4 ТОР-М2, 3 "Панцир-С1" та 1 зенітно-ракетний комплекс "БУК".

Війна • 29 червня, 09:35 • 30992 перегляди

Вночі ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі - Генштаб

Українські сили оборони атакували Керченську поромну переправу ракетами ATACMS, пошкодивши два пороми і істотно підірвавши російську військову логістику в окупованому Криму.

Війна • 30 травня, 17:34 • 26985 перегляди

Після українських атак на російські НПЗ, у білорусі терміново перекинули ППО на охорону нафтобаз

Після українських атак на російські нафтопереробні заводи білорусь терміново посилила безпеку власних нафтобаз, передислокувавши підрозділи протиповітряної оборони, які зазвичай захищають атомні електростанції.

Війна • 15 квітня, 15:58 • 19488 перегляди

Минулої доби Силам оборони на півдні вдалося знищити 142 окупанти, зенітний комплекс і гармати

Минулої доби українські військові знищили 142 російських окупантів, зенітну установку, гармати, міномети, засоби радіоелектронної боротьби та автомобільну техніку на півдні України.

Війна • 17 березня, 12:32 • 38937 перегляди

Умєров та Сирський обговорили потреби Сил оборони з міністром оборони Греції

Міністр оборони Рустем Умеров та Головнокомандувач Збройних Сил України обговорили нагальні потреби української армії, зокрема в артилерії та боєприпасах, з Міністром оборони Греції Нікосом Дендіасом під час важливої телефонної розмови.

Війна • 8 березня, 11:44 • 28678 перегляди

На Донеччині Сили оборони знищили російський "Солнцепьок", окупанти знову застосували хімічну зброю - Тарнавський

За минулу добу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Таврія" українські військові знищили понад 300 російських військовослужбовців та десятки одиниць військової техніки та озброєння, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Війна • 24 лютого, 11:38 • 28882 перегляди

Ворог провів 5 штурмів на лівобережжі Дніпра та втратив понад 30 одиниць техніки - Сили оборони півдня

Противник втратив понад 30 одиниць техніки та обладнання, здійснивши 5 спроб штурму лівого берега Дніпра, які були відбиті українськими силами.

Війна • 23 лютого, 12:35 • 22229 перегляди

У Греції заперечили, що поставлятимуть в Україну ракети С-300

Греція спростувала повідомлення про постачання Україні застарілих ракет С-300 зі свого військового арсеналу.

Війна • 5 лютого, 13:55 • 24913 перегляди

Окупанти використовують "Гради" для відбиття атак морських дронів по кораблям рф - партизани

Російські війська використовують ракетні системи "Град" і "Тор" для захисту кораблів у Севастополі від атак українських безпілотників, повідомляють українські партизани.

Війна • 29 січня, 08:24 • 33245 перегляди

Греція схвалила передачу Україні списаної техніки та озброєння – ЗМІ

Греція вирішила передати Україні застарілі системи озброєння, які більше не використовуються її військовими. Це сталося після того, як США схвалили продаж Греції винищувачів F-35 на суму 8,6 мільярда доларів і запропонували додаткову військову допомогу в розмірі 200 мільйонів доларів, якщо Греція надасть зброю Україні.

Війна • 28 січня, 00:19 • 118225 перегляди