СБС уразили пускові установки "шахедів" у ДАП і не тільки - "Мадяр" показав кадри роботи

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили позиції противника на окупованих територіях, у тому числі в районі Донецького аеропорту - під ударом опинилися пускові установки БПЛА, системи ППО та склади. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, показавши кадри роботи, передає УНН.

"Птахи СБС подзьобали пускові установки "Гербера/Shahed" у Донецькому аеропорту, два ЗРК "Тор", вежі та склади у ТОТ", - повідомив "Мадяр".

Він розповів, що серед цілей:

"пускові мобільні установки - виявлено та уражено вночі 28 березня на території Донецького аеропорту силами 1 Окремого центру СБС";

"ЗРК “Тор-М2”, який знищили пілоти 9 батальйону 414 окремої бригади на території Луганської області";

"ЗРК “Тор-М1”, який уразили пілоти 413-го окремого батальйону безпілотних систем “Рейд” на території Запорізької області";

"склад та майстерня РЕБ у тимчасово окупованій Донецькій області, уражені пілотами 9 батальйону 414 окремої бригади";

"склади МТЗ, ПММ та боєприпасів у Херсонській, Донецькій, Луганських областях";

"вежі та комунікаційні вузли у Донецькій області".

Окрім того, з його слів, "у пошуку ППО на тимчасово окупованій Донеччині було знищено САУ "Гвоздика"".

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження на ТОТ Луганщини та Донеччини ворожих ЗРК "Тор-М1", складів боєприпасів, ПММ та районів зосередження противника.