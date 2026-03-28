13:04 • 2618 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 7552 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 10828 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
08:59 • 13130 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 18106 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 19600 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 28004 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 26890 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 51909 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74682 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
СБС уразили пускові установки "шахедів" у ДАП і не тільки - "Мадяр" показав кадри роботи

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Сили безпілотних систем знищили мобільні установки БПЛА, два ЗРК Тор, склади та САУ Гвоздика. Атаки здійснено на окупованих територіях чотирьох областей.

СБС уразили пускові установки "шахедів" у ДАП і не тільки - "Мадяр" показав кадри роботи

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили позиції противника на окупованих територіях, у тому числі в районі Донецького аеропорту - під ударом опинилися пускові установки БПЛА, системи ППО та склади. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, показавши кадри роботи, передає УНН.

Деталі

"Птахи СБС подзьобали пускові установки "Гербера/Shahed" у Донецькому аеропорту, два ЗРК "Тор", вежі та склади у ТОТ", - повідомив "Мадяр".

Він розповів, що серед цілей:

  • "пускові мобільні установки - виявлено та уражено вночі 28 березня на території Донецького аеропорту силами 1 Окремого центру СБС";
    • "ЗРК “Тор-М2”, який знищили пілоти 9 батальйону 414 окремої бригади на території Луганської області";
      • "ЗРК “Тор-М1”, який уразили пілоти 413-го окремого батальйону безпілотних систем “Рейд” на території Запорізької області";
        • "склад та майстерня РЕБ у тимчасово окупованій Донецькій області, уражені пілотами 9 батальйону 414 окремої бригади";
          • "склади МТЗ, ПММ та боєприпасів у Херсонській, Донецькій, Луганських областях";
            • "вежі та комунікаційні вузли у Донецькій області".

              Окрім того, з його слів, "у пошуку ППО на тимчасово окупованій Донеччині було знищено САУ "Гвоздика"".

              Нагадаємо

              Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження на ТОТ Луганщини та Донеччини ворожих ЗРК "Тор-М1", складів боєприпасів, ПММ та районів зосередження противника.

              Павло Башинський

