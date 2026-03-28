СБС поразили пусковые установки "шахедов" в ДАП и не только - "Мадьяр" показал кадры работы

13:04 • 3078 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
12:29 • 8544 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
11:56 • 11138 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
08:59 • 13418 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
08:29 • 18381 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 19764 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 28245 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 26921 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 51936 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 74854 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Укрзалізниця отменяет рейсы и меняет график поездов - список28 марта, 04:28 • 7308 просмотра
Атака дронов на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ: что известноPhoto28 марта, 05:15 • 5500 просмотра
Уровень доверия россиян к Путину упал до исторического минимума за время полномасштабной войны – опрос28 марта, 05:34 • 11059 просмотра
россия выпустила 273 дрона по Украине с основным ударом по Одесской области, обезврежено 25228 марта, 08:19 • 11332 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения10:58 • 10275 просмотра
публикации
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения10:58 • 10307 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 28256 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 28631 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 27780 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 74860 просмотра
СБС поразили пусковые установки "шахедов" в ДАП и не только - "Мадьяр" показал кадры работы

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Силы беспилотных систем уничтожили мобильные установки БПЛА, два ЗРК Тор, склады и САУ Гвоздика. Атаки совершены на оккупированных территориях четырех областей.

СБС поразили пусковые установки "шахедов" в ДАП и не только - "Мадьяр" показал кадры работы

Силы беспилотных систем ВСУ поразили позиции противника на оккупированных территориях, в том числе в районе Донецкого аэропорта – под ударом оказались пусковые установки БПЛА, системы ПВО и склады. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, показав кадры работы, передает УНН.

Детали

"Птицы СБС поклевали пусковые установки "Гербера/Shahed" в Донецком аэропорту, два ЗРК "Тор", вышки и склады в ВОТ", - сообщил "Мадьяр".

Он рассказал, что среди целей:

  • "пусковые мобильные установки - обнаружены и поражены ночью 28 марта на территории Донецкого аэропорта силами 1 Отдельного центра СБС";
    • "ЗРК “Тор-М2”, который уничтожили пилоты 9 батальона 414 отдельной бригады на территории Луганской области";
      • "ЗРК “Тор-М1”, который поразили пилоты 413-го отдельного батальона беспилотных систем “Рейд” на территории Запорожской области";
        • "склад и мастерская РЭБ во временно оккупированной Донецкой области, пораженные пилотами 9 батальона 414 отдельной бригады";
          • "склады МТЗ, ГСМ и боеприпасов в Херсонской, Донецкой, Луганских областях";
            • "вышки и коммуникационные узлы в Донецкой области".

              Кроме того, по его словам, "в поиске ПВО на временно оккупированной Донетчине была уничтожена САУ "Гвоздика"".

              Напомним

              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о поражении на ВОТ Луганщины и Донетчины вражеских ЗРК "Тор-М1", складов боеприпасов, ГСМ и районов сосредоточения противника.

              Павел Башинский

