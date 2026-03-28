СБС поразили пусковые установки "шахедов" в ДАП и не только - "Мадьяр" показал кадры работы

Силы беспилотных систем ВСУ поразили позиции противника на оккупированных территориях, в том числе в районе Донецкого аэропорта – под ударом оказались пусковые установки БПЛА, системы ПВО и склады. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, показав кадры работы, передает УНН.

"Птицы СБС поклевали пусковые установки "Гербера/Shahed" в Донецком аэропорту, два ЗРК "Тор", вышки и склады в ВОТ", - сообщил "Мадьяр".

Он рассказал, что среди целей:

"пусковые мобильные установки - обнаружены и поражены ночью 28 марта на территории Донецкого аэропорта силами 1 Отдельного центра СБС";

"ЗРК “Тор-М2”, который уничтожили пилоты 9 батальона 414 отдельной бригады на территории Луганской области";

"ЗРК “Тор-М1”, который поразили пилоты 413-го отдельного батальона беспилотных систем “Рейд” на территории Запорожской области";

"склад и мастерская РЭБ во временно оккупированной Донецкой области, пораженные пилотами 9 батальона 414 отдельной бригады";

"склады МТЗ, ГСМ и боеприпасов в Херсонской, Донецкой, Луганских областях";

"вышки и коммуникационные узлы в Донецкой области".

Кроме того, по его словам, "в поиске ПВО на временно оккупированной Донетчине была уничтожена САУ "Гвоздика"".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о поражении на ВОТ Луганщины и Донетчины вражеских ЗРК "Тор-М1", складов боеприпасов, ГСМ и районов сосредоточения противника.