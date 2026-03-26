Генштаб ЗСУ заявив про ураження ворожих ЗРК "Тор-М1" та військових складів
Київ • УНН
Сили оборони уразили ворожу техніку, склади боєприпасів та пального на ТОТ Луганщини і Донеччини. Також завдано ударів по районах зосередження ворога.
Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження на ТОТ Луганщини та Донеччини ворожих ЗРК "Тор-М1", складів боєприпасів, ПММ та районів зосередження противника. Про це Генштаб повідомив у Telegram, пише УНН.
У ніч на 26 березня Сили оборони України зокрема уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у районі Новопскова на ТОТ Луганської області. Також уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини
Крім того, українські захисники били по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області та уразили два склади матеріально-технічних засобів і розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей.
Також українські воїни вдарили по зосередженнях живої сили противника біля Кам’янки на ТОТ Луганщини та тимчасово окупованого Луганського Донецької області.
"Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються", - зазначили у Генштабі.
У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. кіріші, ленінградська область росії).