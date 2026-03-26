$43.870.0550.850.04
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.5м/с
65%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
15:16 • 17166 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня14:49 • 23088 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 23816 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 31117 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 44992 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Сиріл Рамафоса
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Серіали
Опалення
Дипломатка

Генштаб ЗСУ заявив про ураження ворожих ЗРК "Тор-М1" та військових складів

Київ • УНН

 • 2500 перегляди

Сили оборони уразили ворожу техніку, склади боєприпасів та пального на ТОТ Луганщини і Донеччини. Також завдано ударів по районах зосередження ворога.

Генштаб ЗСУ заявив про ураження ворожих ЗРК "Тор-М1" та військових складів

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження на ТОТ Луганщини та Донеччини ворожих ЗРК "Тор-М1", складів боєприпасів, ПММ та районів зосередження противника. Про це Генштаб повідомив у Telegram, пише УНН.

У ніч на 26 березня Сили оборони України зокрема уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у районі Новопскова на ТОТ Луганської області. Також уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини

- йдеться у повідомленні.

Крім того, українські захисники били по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області та уразили два склади матеріально-технічних засобів і розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей.

Також українські воїни вдарили по зосередженнях живої сили противника біля Кам’янки на ТОТ Луганщини та тимчасово окупованого Луганського Донецької області.

"Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. кіріші, ленінградська область росії).

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Ракетний комплекс "Тор"