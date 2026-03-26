Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
26 березня, 09:53 • 27387 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 43775 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 62485 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 99699 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 97934 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 66275 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 65597 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження кірішського НПЗ у ленінградській області

Київ • УНН

 • 2678 перегляди

Сили оборони уразили установки переробки нафти та резервуари одного з найбільших заводів рф. Підприємство забезпечує пальним російську армію.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження кірішського НПЗ у ленінградській області

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. кіріші, ленінградська область росії). Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства - займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюють.

Генштаб додав, що Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів росії. Завод має встановлену потужність переробки близько 20–21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки рф.

Потужності заводу використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

ППО рф заявила про збиття 41 безпілотника над москвою та ленінградською областю. У місті кириші зафіксовано пошкодження промислової зони місцевого НПЗ.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України