$43.920.0950.900.01
Масована атака дронів на москву та НПЗ під санкт-петербургом: перші подробиці

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

ППО рф заявила про збиття 41 безпілотника над москвою та ленінградською областю. У місті кириші зафіксовано пошкодження промислової зони місцевого НПЗ.

Столиця росії москва ввечері 25 березня та в ніч на 26 березня зазнала атаки безпілотників. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та мера міста сергія собяніна.

Деталі

За його підрахунками, загалом за цей період силами ППО міноборони рф було знищено 20 БпЛА, що летіли на москву.

Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків

- написав собянін.

Тим часом під удар дронів уночі потрапили і околиці санкт-петербурга. За словами губернатора ленінградської області олександра дрозденка, при відбитті атаки було знищено 21 "ворожий" БпЛА.

Відбиття атаки ведеться над киришським районом. Є пошкодження у промисловій зоні

- написав чиновник.

Між тим місцеві пабліки повідомляють, що у кириші під атакою опинився місцевий НПЗ.

Нагадаємо

Минулого тижня система ППО рф збила легкий моторний літак у підмосковній коломні, бо думали, що це український БПлА. Екіпаж загинув.

У росії заявили про збиття безпілотників, що летіли на москву. Аеропорти закрили15.03.26, 09:40 • 8198 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Енергетика