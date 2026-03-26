Массированная атака дронов на москву и НПЗ под санкт-петербургом: первые подробности

Столица россии москва вечером 25 марта и в ночь на 26 марта подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и мэра города сергея собянина.

Детали

По его подсчетам, всего за этот период силами ПВО минобороны рф было уничтожено 20 БПЛА, летевших на москву.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков - написал собянин.

Тем временем под удар дронов ночью попали и окрестности санкт-петербурга. По словам губернатора ленинградской области александра дрозденко, при отражении атаки был уничтожен 21 "вражеский" БПЛА.

Отражение атаки ведется над киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне - написал чиновник.

Между тем местные паблики сообщают, что в киришах под атакой оказался местный НПЗ.

Напомним

На прошлой неделе система ПВО рф сбила легкий моторный самолет в подмосковной коломне, потому что думали, что это украинский БПЛА. Экипаж погиб.

В России заявили о сбитии беспилотников, летевших на Москву. Аэропорты закрыли