Під москвою ППО збило легкомоторний літак, прийнявши його за український БПлА - росЗМІ
Київ • УНН
Система ППО рф збила легкий моторний літак у підмосковній коломні, бо думали, що це український БПлА. Екіпаж загинув, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Сили протиповітряної оборони сприйняли літальний апарат за український БПЛА та відкрили вогонь по помилковій цілі. Після влучання легкий літак втратив керування і розбився поблизу річки Оки
Повідомляється, що двоє людей, які перебували на борту, загинули.
