СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео

Воїни Сил безпілотних систем вполювали оптоволоконним FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", а також знищили ворожий екіпаж, який намагався евакуюватися. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

"Ворожий гелікоптер вполювали оптоволоконним FPV-дроном пілоти екіпажу "Балтика" 1 батальону "Хижаки висот" 59 бригади Сил Безпілотних систем у районі населеного пункту Надіївка (Донецька обл.). В результаті аварійної посадки екіпаж гелікоптера спробував врятуватися. "По допомогу" ворожим пілотам прибули дрони пілотів 1 батальйону 414 обр "Птахи Мадяра" і завершили хробачий тріп", - написав "Мадяр" у соцмережах, показавши відео.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 19 березня російські війська втратили в Україні 349 гелікоптерів.

За інформацією OSINT-аналітиків, росія втратила на війні проти України 66 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор", з яких 52 було знищено, 13 пошкоджено, а один підбито та захоплено на Київщині у квітні 2022 року.

