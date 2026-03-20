Втрати рф за добу склали понад 1600 солдатів та майже півтори тисячі безпілотників - Генштаб

За добу 19 березня російські війська втратили на війні з Україною 1610 солдатів та 1480 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1285700 (+1610) осіб ліквідовано

танків ‒ 11789 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 24254 (+21)

артилерійських систем ‒ 38569 (+31)

РСЗВ ‒ 1691 (0)

засоби ППО ‒ 1333 (0)

літаків ‒ 435 (0)

гелікоптерів ‒ 349 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 187204 (+1480)

крилаті ракети ‒ 4468 (0)

кораблі / катери ‒ 33 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 84374 (+245)

спеціальна техніка ‒ 4096 (+4)

Дані уточнюються.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зростання активності ворога та плани рф рекрутувати ще 409 тисяч військових у 2026 році.

