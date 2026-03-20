Втрати рф за добу склали понад 1600 солдатів та майже півтори тисячі безпілотників - Генштаб

США екстрено перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі для висадки в Ірані - ЗМІ
19 березня, 18:55 • 23797 перегляди
У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
19 березня, 16:26 • 32928 перегляди
Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози
19 березня, 15:12 • 32601 перегляди
У ЄС розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців на шостий рік - Euractiv
19 березня, 14:52 • 29625 перегляди
Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico
19 березня, 14:08 • 25563 перегляди
Лідери ЄС очікують швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії
19 березня, 12:16 • 22919 перегляди
НБУ утримується від зниження облікової ставки через інфляцію - зберіг 15%
19 березня, 11:44 • 19088 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів російського концерну "Алмаз-Антей" у КримуVideo
Ексклюзив
19 березня, 11:36 • 17455 перегляди
Чи повернуться українці додому після завершення війни
Ексклюзив
19 березня, 10:35 • 17330 перегляди
НАЗК отримало звернення ІА УНН щодо необхідності проведення моніторингу способу життя заступника голови Держмитслужби Суворова
МАГАТЕ передало Україні нове енергетичне обладнання для захисту мереж
Нічна атака БпЛА на Харків: пошкоджено навчальний заклад, у будівлі вибито вікна
Уряд виділив понад 2 мільярди на укриття у закладах освіти для 30 громад
Чака Норріса терміново госпіталізували під час перебування на Гаваях
Війна в Ірані робить Дональда Трампа слабшим і злішим - The Economist
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування
Репутаційне харакірі Odrex, або як клініка рекламує лікаря, якого судять за медичну недбалість
Баланс у тарілці - що потрібно знати про білки, жири, вуглеводи та клітковину
Ліна Костенко відзначає 96-річчя: факти з життя та творчості поетеси
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль
Джамала із 7-річним сином зворушила виконанням хіта "1944"
Андрій Джеджула з донькою потрапив у серйозну ДТП на мосту в Києві
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у Хмельницькому
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Ракетна система С-400
С-300

Втрати рф за добу склали понад 1600 солдатів та майже півтори тисячі безпілотників - Генштаб

Київ • УНН

 • 2786 перегляди

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів за добу 19 березня. Ворог втратив понад 1600 бійців, 1480 БпЛА, 3 танки та 245 одиниць автотехніки.

За добу 19 березня російські війська втратили на війні з Україною 1610 солдатів та 1480 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1285700 (+1610) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11789 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 24254 (+21)
        • артилерійських систем ‒ 38569 (+31)
          • РСЗВ ‒ 1691 (0)
            • засоби ППО ‒ 1333 (0)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 349 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 187204 (+1480)
                    • крилаті ракети ‒ 4468 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 33 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 84374 (+245)
                            • спеціальна техніка ‒ 4096 (+4)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зростання активності ворога та плани рф рекрутувати ще 409 тисяч військових у 2026 році.

                              Тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні можуть поновитись вже найближчим часом - Зеленський19.03.26, 17:11 • 4108 переглядiв

