Потери РФ за сутки составили более 1600 солдат и почти полторы тысячи беспилотников - Генштаб

Киев • УНН

 • 1916 просмотра

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов за сутки 19 марта. Враг потерял более 1600 бойцов, 1480 БПЛА, 3 танка и 245 единиц автотехники.

Потери РФ за сутки составили более 1600 солдат и почти полторы тысячи беспилотников - Генштаб

За сутки 19 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1610 солдат и 1480 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1285700 (+1610) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11789 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 24254 (+21)
        • артиллерийских систем ‒ 38569 (+31)
          • РСЗО ‒ 1691 (0)
            • средства ПВО ‒ 1333 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 349 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 187204 (+1480)
                    • крылатые ракеты ‒ 4468 (0)
                      • корабли / катера ‒ 33 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 84374 (+245)
                            • специальная техника ‒ 4096 (+4)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.

                              Вадим Хлюдзинский

