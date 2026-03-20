Потери РФ за сутки составили более 1600 солдат и почти полторы тысячи беспилотников - Генштаб

За сутки 19 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1610 солдат и 1480 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1285700 (+1610) человек ликвидировано

танков ‒ 11789 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 24254 (+21)

артиллерийских систем ‒ 38569 (+31)

РСЗО ‒ 1691 (0)

средства ПВО ‒ 1333 (0)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 349 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 187204 (+1480)

крылатые ракеты ‒ 4468 (0)

корабли / катера ‒ 33 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 84374 (+245)

специальная техника ‒ 4096 (+4)

Данные уточняются.

