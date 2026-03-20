Потери РФ за сутки составили более 1600 солдат и почти полторы тысячи беспилотников - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов за сутки 19 марта. Враг потерял более 1600 бойцов, 1480 БПЛА, 3 танка и 245 единиц автотехники.
За сутки 19 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1610 солдат и 1480 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1285700 (+1610) человек ликвидировано
- танков ‒ 11789 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 24254 (+21)
- артиллерийских систем ‒ 38569 (+31)
- РСЗО ‒ 1691 (0)
- средства ПВО ‒ 1333 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 187204 (+1480)
- крылатые ракеты ‒ 4468 (0)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 84374 (+245)
- специальная техника ‒ 4096 (+4)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.
Трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине могут возобновиться уже в ближайшее время - Зеленский19.03.26, 17:11 • 4068 просмотров