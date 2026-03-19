$43.900.0550.520.11
Трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине могут возобновиться уже в ближайшее время - Зеленский

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Президент призвал не допустить усиления позиций рф из-за задержки помощи и санкций. Украина ожидает разблокировки 90 миллиардов евро от ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном возобновлении трехсторонних переговоров с участием Киева, США и России по завершению войны уже в ближайшее время, однако необходимо сделать так, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно усилилась. Об этом Зеленский заявил во время обращения к участникам заседания Европейского совета, передает УНН

Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться. Но с каким настроением российская сторона придет на переговоры на этот раз? От нас всех зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно усилилась. И не только из-за ситуации вокруг Ирана, которая вызывает рост мировых цен на нефть 

- сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что, во-первых, россияне видят активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Залива, и они могут подумать, что Украина столкнется с нехваткой таких ракет.

Во-вторых, Зеленский подчеркнул, что 20-й пакет санкций ЕС против России в тупике. 

Он мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру 

- отметил Президент. 

Он добавил, что, в-третьих, США смягчили некоторые санкции против России, и это приносит значительные средства в военный бюджет Путина.

Далее. Уже третий месяц подряд не работает важнейшая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы – пакет поддержки на сумму 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Это для нас критически важно. Это ресурс для защиты жизней. И пятый пункт: даже сегодня мы не знаем наверняка, будет ли эта поддержка разблокирована 

- добавляет глава государства. 

Президент отметил, что Украина ценит поддержку Европы в защите от российских ударов, особенно в отношении ПВО и производства дронов, и подчеркнул необходимость и в дальнейшем использовать каждую возможность, чтобы найти ракеты для систем Patriot. 

Именно поэтому программа PURL полезна. Мы знаем: не всем нравится идея использования части из 90 миллиардов на покупку ракет для Patriot через PURL, если нет других вариантов. Но если других вариантов действительно нет, это необходимо для защиты от российских баллистических ударов – это вопрос спасения жизней 

- добавил Президент. 

Кроме того, глава государства подчеркнул, что россия должна четко осознать и реально почувствовать, что Украина будет в Европе и это не остановить. 

Именно поэтому мы проводим внутренние реформы и работаем на внешнем уровне, чтобы обеспечить четкую дату вступления Украины в ЕС. Если будет определена четкая дата, это будет означать, что россия никак не сможет заблокировать наше вступление. Вы видите, как блокируются различные вещи и как сложно объединенной Европе реализовать даже уже принятые решения. Этого не должно произойти с открытием кластеров для Украины или с нашим вступлением – это вопрос доверия, безопасности и будущего 

- резюмировал Зеленский. 

