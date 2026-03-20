СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео

Киев • УНН

 • 5620 просмотра

Силы беспилотных систем поразили Ка-52 Аллигатор возле Надиевки в Донецкой области. Экипаж пытался эвакуироваться после посадки, но был ликвидирован дронами.

СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Воины Сил беспилотных систем подбили оптоволоконным FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также уничтожили вражеский экипаж, который пытался эвакуироваться. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

"Вражеский вертолет подбили оптоволоконным FPV-дроном пилоты экипажа "Балтика" 1 батальона "Хищники высот" 59 бригады Сил Беспилотных систем в районе населенного пункта Надеевка (Донецкая обл.). В результате аварийной посадки экипаж вертолета попытался спастись. "На помощь" вражеским пилотам прибыли дроны пилотов 1 батальона 414 обр "Птицы Мадьяра" и завершили червячий трип", - написал "Мадьяр" в соцсетях, показав видео.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 19 марта российские войска потеряли в Украине 349 вертолетов.

По информации OSINT-аналитиков, россия потеряла на войне против Украины 66 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", из которых 52 были уничтожены, 13 повреждены, а один подбит и захвачен в Киевской области в апреле 2022 года.

