СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Киев • УНН
Силы беспилотных систем поразили Ка-52 Аллигатор возле Надиевки в Донецкой области. Экипаж пытался эвакуироваться после посадки, но был ликвидирован дронами.
Воины Сил беспилотных систем подбили оптоволоконным FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также уничтожили вражеский экипаж, который пытался эвакуироваться. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.
"Вражеский вертолет подбили оптоволоконным FPV-дроном пилоты экипажа "Балтика" 1 батальона "Хищники высот" 59 бригады Сил Беспилотных систем в районе населенного пункта Надеевка (Донецкая обл.). В результате аварийной посадки экипаж вертолета попытался спастись. "На помощь" вражеским пилотам прибыли дроны пилотов 1 батальона 414 обр "Птицы Мадьяра" и завершили червячий трип", - написал "Мадьяр" в соцсетях, показав видео.
По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 19 марта российские войска потеряли в Украине 349 вертолетов.
По информации OSINT-аналитиков, россия потеряла на войне против Украины 66 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", из которых 52 были уничтожены, 13 повреждены, а один подбит и захвачен в Киевской области в апреле 2022 года.
