$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29226 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44014 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49474 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55647 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67837 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56775 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55949 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119944 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81919 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226467 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88071 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20885 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17754 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16550 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18140 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88148 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119944 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226467 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403460 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395860 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11077 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16596 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17806 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20936 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75224 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Продукты

Ка-50

Новости по теме

В россии разбился военный самолет Су-25, пилоту удалось катапультироваться - росСМИ

В приморском крае рф во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности.

Новости Мира • 24 марта, 11:51 • 27934 просмотра

1280 оккупантов, танки, вертолеты, средства ПВО: что потеряла армия россии за сутки на фронте

За сутки украинские военные ликвидировали 1280 россиян, а также уничтожили 5 РСЗО и более 80 артиллерийских систем. Силы обороны также уничтожили 4 вражеских вертолета в Белгородской области.

Война • 24 марта, 05:57 • 116267 просмотра

Силы обороны уничтожили 4 вражеских вертолета в Белгородской области рф: видео спецоперации

Силы спецопераций Украины во взаимодействии с ГУР, РВиА уничтожили два Ка-52 и два Ми-8 в тылу врага, в Белгородской области. Вертолеты были уничтожены ракетными ударами.

Война • 24 марта, 05:40 • 127969 просмотра

Украинские силы атаковали нефтеперекачивающую станцию в российском Краснодарском крае - Генштаб

СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в рф. Объект обслуживает нефтепровод Тихорецк-Новороссийск-2 и задействован в обеспечении оккупационной армии.

Война • 22 февраля, 16:31 • 37652 просмотра

ростовская область рф ночью "принимала" беспилотники: что известно о последствиях

Ночью беспилотники атаковали несколько объектов в ростовской области рф, включая аэропорты и склады. По данным российского мо, было сбито 24 БПЛА, наиболее очевидное попадание, по сообщениям - в аэропорт Таганрога.

Война • 26 ноября, 08:50 • 18597 просмотра

Военный вертолет рф вероятно потерпел катастрофу над Керченским проливом

В Керченском проливе разбился российский военный вертолет, вероятно Ка-52. Информация распространяется российскими пропагандистскими каналами, официального подтверждения пока нет.

Война • 26 октября, 16:18 • 26581 просмотра

В рф заявили о поставках в армию ракет «Х-БПЛА» для беспилотников: что о них известно

Российская армия получила партию ракет Х-БПЛА собственного производства для разведывательных беспилотников. Ракета базируется на противотанковой «Корнет-Д» и имеет дальность 8-10 км, но содержит иностранные компоненты.

Война • 23 сентября, 13:52 • 15719 просмотра

Оккупанты совершили уже 23 попытки вытеснить Силы обороны на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

Генштаб ВСУ сообщает о 75 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где произошла почти треть всех атак.

Война • 16 августа, 13:58 • 28544 просмотра

В курской области российский вертолет ударил по российской военной колонне - соцсети

В курской области рф вертолет Ка-52М ошибочно атаковал российскую военную колонну, уничтожив САУ 2С19М2 "Мста-С". Инцидент произошел возле села Кривицкие Буды, в 30 км от оккупированной территории.

Война • 12 августа, 18:23 • 78639 просмотра

На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб

13 мая на фронте произошло около 140 боевых столкновений, из них 13 - на Харьковском направлении, где украинские войска наносили огневой урон противнику, укрепляя позиции и эвакуируя гражданское население из пострадавших населенных пунктов.

Война • 13 мая, 17:45 • 25292 просмотра

Сухопутные войска показали, как Силы обороны уничтожили 10 единиц вражеской техники

Украинские воины из 60-й и 63-й бригады уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.

Война • 13 мая, 11:00 • 36421 просмотра

С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

Украинские десантники из 79-й бригады отбили российскую атаку под Новомихайловкой в Донецкой области, уничтожив российскую бронетехнику и ликвидировав уцелевшие силы противника.

Война • 13 мая, 10:40 • 26069 просмотра

Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 миллионов долларов.

Война • 13 мая, 09:25 • 103255 просмотра

россияне подняли в небо над Крымом вертолеты - СМИ

Россияне подняли в небо над временно оккупированным Крымом и Симферопольским районом вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Война • 22 марта, 13:54 • 22341 просмотра

За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.

Война • 29 февраля, 14:57 • 24049 просмотра

Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР

Перехваченные российские радиопереговоры подтвердили уничтожение украинской разведкой большого российского десантного корабля "цезарь куников", на месте которого осталось лишь маслянистое пятно.

Война • 14 февраля, 12:01 • 23158 просмотра

Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, сам вертолет разбился на Авдеевском направлении 7 февраля.

Война • 8 февраля, 10:12 • 28264 просмотра