В приморском крае рф во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности.
За сутки украинские военные ликвидировали 1280 россиян, а также уничтожили 5 РСЗО и более 80 артиллерийских систем. Силы обороны также уничтожили 4 вражеских вертолета в Белгородской области.
Силы спецопераций Украины во взаимодействии с ГУР, РВиА уничтожили два Ка-52 и два Ми-8 в тылу врага, в Белгородской области. Вертолеты были уничтожены ракетными ударами.
СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в рф. Объект обслуживает нефтепровод Тихорецк-Новороссийск-2 и задействован в обеспечении оккупационной армии.
Ночью беспилотники атаковали несколько объектов в ростовской области рф, включая аэропорты и склады. По данным российского мо, было сбито 24 БПЛА, наиболее очевидное попадание, по сообщениям - в аэропорт Таганрога.
В Керченском проливе разбился российский военный вертолет, вероятно Ка-52. Информация распространяется российскими пропагандистскими каналами, официального подтверждения пока нет.
Российская армия получила партию ракет Х-БПЛА собственного производства для разведывательных беспилотников. Ракета базируется на противотанковой «Корнет-Д» и имеет дальность 8-10 км, но содержит иностранные компоненты.
Генштаб ВСУ сообщает о 75 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где произошла почти треть всех атак.
В курской области рф вертолет Ка-52М ошибочно атаковал российскую военную колонну, уничтожив САУ 2С19М2 "Мста-С". Инцидент произошел возле села Кривицкие Буды, в 30 км от оккупированной территории.
13 мая на фронте произошло около 140 боевых столкновений, из них 13 - на Харьковском направлении, где украинские войска наносили огневой урон противнику, укрепляя позиции и эвакуируя гражданское население из пострадавших населенных пунктов.
Украинские воины из 60-й и 63-й бригады уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.
Украинские десантники из 79-й бригады отбили российскую атаку под Новомихайловкой в Донецкой области, уничтожив российскую бронетехнику и ликвидировав уцелевшие силы противника.
Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 миллионов долларов.
Россияне подняли в небо над временно оккупированным Крымом и Симферопольским районом вертолеты Ка-52 и Ми-8.
В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.
Перехваченные российские радиопереговоры подтвердили уничтожение украинской разведкой большого российского десантного корабля "цезарь куников", на месте которого осталось лишь маслянистое пятно.
Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, сам вертолет разбился на Авдеевском направлении 7 февраля.