Украинские силы атаковали нефтеперекачивающую станцию в российском Краснодарском крае - Генштаб
Киев • УНН
СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в рф. Объект обслуживает нефтепровод Тихорецк-Новороссийск-2 и задействован в обеспечении оккупационной армии.
Силы обороны нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае рф, результаты атаки уточняются, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля 2025 года нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае рф, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк - Новороссийск-2
По данным Генштаба, эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении оккупационной армии рф.
Для противодействия украинским средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются.
"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться", - отметили в Генштабе.
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