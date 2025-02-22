Украинские силы атаковали нефтеперекачивающую станцию в российском Краснодарском крае - Генштаб

Силы обороны нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае рф, результаты атаки уточняются, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля 2025 года нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае рф, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк - Новороссийск-2 - указано в сообщении.

По данным Генштаба, эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении оккупационной армии рф.

Для противодействия украинским средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются.

"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться", - отметили в Генштабе.

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