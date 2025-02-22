Українські сили атакували нафтоперекачувальну станцію у російському Краснодарському краї - Генштаб

Сил оборони завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї рф, результати атаки уточнюються, передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї рф, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2 - зазначено у повідомленні.

За даними Генштабу, ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії рф.

Для протидії українським засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52. Результати ураження уточнюються.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме", - наголосили у Генштабі.

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