ЗСУ завдали високоточний удар по командному пункту рф на Курщині - Генштаб
Київ • УНН
Збройні Сили України атакували командний пункт російських окупантів у населеному пункті Мар'їне на Курщині. За даними ЗМІ, ракета влучила у будинок культури в Іванівському, де дислокувалася 810-та бригада рф.
Збройні Сили України 2 січня нанесли удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті мар’їне, що на курщині. Про це пише Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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За даними Генштабу, ЗСУ вжили всіх необхідних заходів для мінімізації загроз цивільному населенню під час удару.
"... вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголосили, що ЗСУ продовжать ефективно виявляти та знищувати об'єкти військового командування країни-агресора.
Вдалий удар: у РНБО заявили про значні втрати у 810-ї бригади рф02.01.25, 15:13 • 25526 переглядiв
Як повідомляли ЗМІ, на Курщині, ймовірно, був приліт по місцю дислокації 810-ї бригади рф.
За даними "Astra", ракета влучила у будинок культури у селі Іванівське.
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