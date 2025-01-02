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ЗСУ завдали високоточний удар по командному пункту рф на Курщині - Генштаб

ЗСУ завдали високоточний удар по командному пункту рф на Курщині - Генштаб

Київ • УНН

 • 25466 перегляди

Збройні Сили України атакували командний пункт російських окупантів у населеному пункті Мар'їне на Курщині. За даними ЗМІ, ракета влучила у будинок культури в Іванівському, де дислокувалася 810-та бригада рф.

Збройні Сили України 2 січня нанесли удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті мар’їне, що на курщині. Про це пише Генштаб ЗСУ, передає УНН

Деталі

За даними Генштабу, ЗСУ вжили всіх необхідних заходів для мінімізації загроз цивільному населенню під час удару.

"... вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що ЗСУ продовжать ефективно виявляти та знищувати об'єкти військового командування країни-агресора.

Вдалий удар: у РНБО заявили про значні втрати у 810-ї бригади рф02.01.25, 15:13 • 25526 переглядiв

Як повідомляли ЗМІ, на Курщині, ймовірно, був приліт по місцю дислокації 810-ї бригади рф.

За даними "Astra", ракета влучила у будинок культури у селі Іванівське. 

Раніше

У курській області рф українські військові відбили одну атаку росіян, ще два боєзіткнення тривають. 

Водночас голова ГУР відмовився коментувати вплив операції в курській області на ситуацію на фронті. Буданов підтвердив, що росія здатна продовжувати війну в поточних обсягах. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Війна
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zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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