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Вдалий удар: у РНБО заявили про значні втрати у 810-ї бригади рф

Київ • УНН

 • 25526 перегляди

Сили оборони України завдали успішного удару по 810-й бригаді рф. За даними ЗМІ, ракета влучила у будинок культури в селі Іванівське на Курщині.

Сили оборони України завдали вдалого удару, є втрати у 810-ті бригади рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

"Є вдалий удар. Значні втрати у 810 бригади рф внаслідок цього", - повідомив Коваленко.

Додамо

Як повідомляли ЗМІ, на Курщині, ймовірно, був приліт по місцю дислокації 810-ї бригади рф.

За даними "Astra", ракета влучила у будинок культури у селі Іванівське. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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