Вдалий удар: у РНБО заявили про значні втрати у 810-ї бригади рф
Київ • УНН
Сили оборони України завдали успішного удару по 810-й бригаді рф. За даними ЗМІ, ракета влучила у будинок культури в селі Іванівське на Курщині.
Сили оборони України завдали вдалого удару, є втрати у 810-ті бригади рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
"Є вдалий удар. Значні втрати у 810 бригади рф внаслідок цього", - повідомив Коваленко.
Додамо
Як повідомляли ЗМІ, на Курщині, ймовірно, був приліт по місцю дислокації 810-ї бригади рф.
За даними "Astra", ракета влучила у будинок культури у селі Іванівське.