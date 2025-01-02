Вдалий удар: у РНБО заявили про значні втрати у 810-ї бригади рф

Сили оборони України завдали вдалого удару, є втрати у 810-ті бригади рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

"Є вдалий удар. Значні втрати у 810 бригади рф внаслідок цього", - повідомив Коваленко.

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Як повідомляли ЗМІ, на Курщині, ймовірно, був приліт по місцю дислокації 810-ї бригади рф.

За даними "Astra", ракета влучила у будинок культури у селі Іванівське.