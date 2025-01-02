Удачный удар: в СНБО заявили о значительных потерях у 810-й бригады рф
Киев • УНН
Силы обороны Украины нанесли успешный удар по 810-й бригаде рф. По данным СМИ, ракета попала в дом культуры в селе Ивановское в Курской области.
Силы обороны Украины нанесли удачный удар, есть потери у 810-й бригады рф. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
"Есть удачный удар. Значительные потери у 810 бригады рф в результате этого", - сообщил Коваленко.
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Как сообщали СМИ, на Курщине, вероятно, был прилет по месту дислокации 810-й бригады рф.
По данным "Astra", ракета попала в дом культуры в селе Ивановское.