Рада національної безпеки і оборони України

російські війська намагаються штурмувати Басівку, але не контролюють її. Українські військові знищують ворога, який намагається закріпитися в селі.
путін затягує війну, чекаючи дзвінка від США, а просити має саме він. Керівник ЦПД РНБО Коваленко наголосив, що росія повинна заплатити за свою зухвалість.
Дрони СБУ і ССО завдали удару по аеродрому «Енгельс» в рф, ключовій базі стратегічної авіації. Зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.
Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав дронову атаку на московську область “додатковим сигналом путіну".
Російські війська просунулися на 4 км вглиб контрольованої Україною території в Курській області. Українському командуванню належить вибір між відступом і утриманням позицій з ризиком втрати сил.
Апеляційний суд підтвердив законність указу президента про санкції проти олігарха Сергія Курченка. Блокування активів на 10 років залишається в силі через загрози нацбезпеці та сприяння тероризму.
На кордоні Сумської області тривають важкі бої з російськими штурмовими групами. Окупанти намагаються прорватися до траси від Юнаківки до Суджі, але зазнають значних втрат від Сил оборони України.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО застерігає про майбутню хвилю маніпуляцій та інформаційного тиску. Коваленко закликає довіряти лише офіційній інформації та нагадує про важливість дипломатичних процесів.
На нафтопереробному заводі в Уфі сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників. Підприємство має стратегічне значення для армії рф та переробляє до 20 млн тонн нафти на рік.
Керівник ЦПД РНБО розповів про посилення російської дезінформації в соцмережах X, TikTok та YouTube Shorts. РФ намагається просувати тези про втрату Україною суб'єктності та дискредитувати підтримку Заходу.
За даними ISW від 1 березня, окупанти досягли просування поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті заявив, що "усе ще на столі", і "Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах".
Керівник ЦПД РНБО спростував чутки про можливий наступ РФ на Суми через відсутність необхідних сил та засобів. Ситуація на кордоні має локальний характер з регулярними діями ДРГ противника.
У ЦПД РНБО пояснили ситуацію в районі Новенького на прикордонні Сумщини.
Керівник ЦПД РНБО заявив, що росія розглядає припинення вогню лише як паузу для подальшої дестабілізації України. Він наголосив на необхідності контролю над російським ВПК та підтримки національних груп в рф.
Санкційний пакет США від 8 січня 2025 року щодо танкерного флоту рф може коштувати росії до 1,5% ВВП. Ельвіра Набіулліна вже оцінила вплив обмежень, які тільки починають діяти.
Керівник ЦПД РНБО заперечив інформацію про розробку постанови щодо виплати мільйона гривень українцям за повернення з-за кордону. Раніше цю інформацію поширив, а потім спростував нардеп Гончаренко.
Міністерство продовжило термін бронювання працівників аграрних підприємств до 31 березня. Для отримання відстрочки необхідно відповідати трьом критеріям, включаючи мінімальну зарплату 20 тис. грн.
Морський порт у туапсе, один з найбільших вантажних портів рф на Чорному морі, зазнав атаки. Об'єкт використовується для військової логістики та має важливий нафтоналивний термінал.
Російські окупанти почали запускати безпілотники на нижчих висотах та тестують посилені антени проти РЕБ. Минулої ночі ворог атакував Україну 177 дронами Shahed з 6 напрямків.
Фонд "Таблеточки" попереджає про ризики адміністративного обмеження цін на ліки. Обмеження можуть призвести до виведення препаратів з ринку та переходу на менш ефективні аналоги.
Центр протидії дезінформації виявив мережу англомовних акаунтів в X, які поширюють кремлівську пропаганду. Аналітики визначили основні наративи та інструменти впливу на аудиторію США.
Прокурори розслідують 57 кримінальних проваджень щодо злочинів на Майдані у 2013-2014 роках. Встановлено причетність 21 співробітника фсб рф та колишніх високопосадовців України до державної зради.
ДПСУ не зафіксувала спроб широкомасштабного вторгнення рф у Сумській області. Заяви путіна про прорив російських військ через кордон виявилися дезінформацією.
МОЗ опублікував перелік препаратів, ціни на які знизяться на 30% з 1 березня. До списку увійшли "фуфломіцини" та ліки без доказової ефективності, але відсутні життєво важливі препарати.
Анестезіолог Іван Черненко назвав популізмом зниження цін на ТОП-100 найпопулярніших ліків в Україні. За його словами, до списку увійшли малоефективні препарати замість дійсно необхідних.
російські війська поширюють дезінформацію про прорив української оборони в курській області. В реальності зафіксовано 12 бойових зіткнень, всі спроби просування противника відбито.
Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути на територію України, але була знищена. Заява путіна про широкомасштабний наступ з Курської області виявилася дезінформацією.
Керівник ЦПД заявив, що росія не готується до припинення бойових дій, а навпаки нарощує військовий потенціал. Це відбувається на тлі повідомлень про можливі домовленості США та рф щодо мирного плану.
"Пацієнти України" попереджають про ризики ручного регулювання цін на ліки, що може спричинити затримки поставок та дефіцит. Експерти пропонують альтернативні рішення, включаючи паралельний імпорт.