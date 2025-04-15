Рада національної безпеки і оборони України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19195 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133328 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125046 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126487 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125055 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127735 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192116 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76755 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164007 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115332 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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рф поширює фейк про захоплення Басівки на Сумщині: що відбувається насправді

російські війська намагаються штурмувати Басівку, але не контролюють її. Українські військові знищують ворога, який намагається закріпитися в селі.

Війна • 6 квітня, 18:14 • 14077 перегляди

Не Трамп, а саме путін має просити припинення вогню - ЦПД

путін затягує війну, чекаючи дзвінка від США, а просити має саме він. Керівник ЦПД РНБО Коваленко наголосив, що росія повинна заплатити за свою зухвалість.

Війна • 4 квітня, 12:47 • 12481 перегляди

Удар по аеродрому "Енгельс": джерела в СБУ повідомили деталі

Дрони СБУ і ССО завдали удару по аеродрому «Енгельс» в рф, ключовій базі стратегічної авіації. Зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Війна • 20 березня, 10:40 • 19413 перегляди

"Це додатковий сигнал путіну": у ЦПД РНБО прокоментували нічну дронову атаку на підмосковʼя

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав дронову атаку на московську область “додатковим сигналом путіну".

Війна • 11 березня, 12:40 • 16678 перегляди

Атаки росії змушують Україну розглянути можливість виведення військ з Курська - ЗМІ

Російські війська просунулися на 4 км вглиб контрольованої Україною території в Курській області. Українському командуванню належить вибір між відступом і утриманням позицій з ризиком втрати сил.

Війна • 7 березня, 16:45 • 20531 перегляди

Захисту Курченка відмовили в оскарженні санкцій: законність блокування активів підтверджено - Мін'юст

Апеляційний суд підтвердив законність указу президента про санкції проти олігарха Сергія Курченка. Блокування активів на 10 років залишається в силі через загрози нацбезпеці та сприяння тероризму.

Економіка • 7 березня, 10:26 • 15830 перегляди

У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої - ЦПД РНБО

На кордоні Сумської області тривають важкі бої з російськими штурмовими групами. Окупанти намагаються прорватися до траси від Юнаківки до Суджі, але зазнають значних втрат від Сил оборони України.

Війна • 7 березня, 10:20 • 17603 перегляди

В ЦПД РНБО попередили про нову хвилю інформаційних маніпуляцій в Україні

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО застерігає про майбутню хвилю маніпуляцій та інформаційного тиску. Коваленко закликає довіряти лише офіційній інформації та нагадує про важливість дипломатичних процесів.

Суспільство • 4 березня, 08:04 • 26824 перегляди

Атакували безпілотники: відома причина пожежі на одному з найбільших НПЗ росії

На нафтопереробному заводі в Уфі сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників. Підприємство має стратегічне значення для армії рф та переробляє до 20 млн тонн нафти на рік.

Війна • 3 березня, 05:45 • 30048 перегляди

Пропаганда рф активізувалась у Х та TikTok: що і як вони просувають зараз

Керівник ЦПД РНБО розповів про посилення російської дезінформації в соцмережах X, TikTok та YouTube Shorts. РФ намагається просувати тези про втрату Україною суб'єктності та дискредитувати підтримку Заходу.

Війна • 2 березня, 13:14 • 61912 перегляди

російські війська просунулися одразу на 4 напрямках фронту: карти ISW

За даними ISW від 1 березня, окупанти досягли просування поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

Війна • 1 березня, 03:27 • 102030 перегляди

"Питання досі на столі, Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах" - керівник ЦПД після зустрічі Зеленського і Трампа

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті заявив, що "усе ще на столі", і "Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах".

Політика • 28 лютого, 19:14 • 24702 перегляди

Заяви про ледь не початок наступу на Суми, це пропагандистська робота рф - ЦПД РНБО

Керівник ЦПД РНБО спростував чутки про можливий наступ РФ на Суми через відсутність необхідних сил та засобів. Ситуація на кордоні має локальний характер з регулярними діями ДРГ противника.

Політика • 28 лютого, 13:42 • 19639 перегляди

"Прориву не відбулося": у ЦПД РНБО пояснили ситуацію в районі Новенького на прикордонні Сумщини і задум росіян

У ЦПД РНБО пояснили ситуацію в районі Новенького на прикордонні Сумщини.

Війна • 28 лютого, 10:49 • 24109 перегляди

росія використає припинення вогню для підготовки нової агресії - ЦПД

Керівник ЦПД РНБО заявив, що росія розглядає припинення вогню лише як паузу для подальшої дестабілізації України. Він наголосив на необхідності контролю над російським ВПК та підтримки національних груп в рф.

Війна • 27 лютого, 15:14 • 23411 перегляди

Нові санкції США проти танкерного флоту рф: скільки втратить російська економіка

Санкційний пакет США від 8 січня 2025 року щодо танкерного флоту рф може коштувати росії до 1,5% ВВП. Ельвіра Набіулліна вже оцінила вплив обмежень, які тільки починають діяти.

Економіка • 27 лютого, 13:53 • 28966 перегляди

Мільйон для українців за повернення: в ЦПД відповіли на чутки

Керівник ЦПД РНБО заперечив інформацію про розробку постанови щодо виплати мільйона гривень українцям за повернення з-за кордону. Раніше цю інформацію поширив, а потім спростував нардеп Гончаренко.

Суспільство • 26 лютого, 13:41 • 39572 перегляди

Чи продовжили термін бронювання працівників аграріїв: міністр пояснив

Міністерство продовжило термін бронювання працівників аграрних підприємств до 31 березня. Для отримання відстрочки необхідно відповідати трьом критеріям, включаючи мінімальну зарплату 20 тис. грн.

Економіка • 26 лютого, 10:55 • 102367 перегляди

Коваленко прокоментував атаку на порт туапсе: важливий стратегічний об’єкт рф під ударом

Морський порт у туапсе, один з найбільших вантажних портів рф на Чорному морі, зазнав атаки. Об'єкт використовується для військової логістики та має важливий нафтоналивний термінал.

Війна • 26 лютого, 09:14 • 23466 перегляди

росія змінює тактику використання дронів - ЦПД

Російські окупанти почали запускати безпілотники на нижчих висотах та тестують посилені антени проти РЕБ. Минулої ночі ворог атакував Україну 177 дронами Shahed з 6 напрямків.

Війна • 26 лютого, 07:19 • 23761 перегляди
Ексклюзив

Ринок ліків в Україні може втратити важливі препарати через нові обмеження - фонд "Таблеточки"

Фонд "Таблеточки" попереджає про ризики адміністративного обмеження цін на ліки. Обмеження можуть призвести до виведення препаратів з ринку та переходу на менш ефективні аналоги.

Економіка • 21 лютого, 10:19 • 189724 перегляди

росія використовує англомовні акаунти в Х проти інтересів США – ЦПД

Центр протидії дезінформації виявив мережу англомовних акаунтів в X, які поширюють кремлівську пропаганду. Аналітики визначили основні наративи та інструменти впливу на аудиторію США.

Війна • 20 лютого, 13:50 • 29710 перегляди

Справи Майдану: триває робота із підтвердження впливу спецслужб рф на представників української влади

Прокурори розслідують 57 кримінальних проваджень щодо злочинів на Майдані у 2013-2014 роках. Встановлено причетність 21 співробітника фсб рф та колишніх високопосадовців України до державної зради.

Політика • 20 лютого, 13:37 • 30409 перегляди

Широкомасштабної спроби вторгнення рф на територію Сумщину не фіксувалося - Демченко

ДПСУ не зафіксувала спроб широкомасштабного вторгнення рф у Сумській області. Заяви путіна про прорив російських військ через кордон виявилися дезінформацією.

Війна • 20 лютого, 09:38 • 28013 перегляди

"9 видів аскорбінки для кількості": як українці зустріли список ТОП-100 ліків від МОЗ

МОЗ опублікував перелік препаратів, ціни на які знизяться на 30% з 1 березня. До списку увійшли "фуфломіцини" та ліки без доказової ефективності, але відсутні життєво важливі препарати.

Суспільство • 19 лютого, 17:49 • 34345 перегляди
Ексклюзив

"Це популізм": лікар розкритикував список ТОП-100 препаратів, які подешевшають на 30%

Анестезіолог Іван Черненко назвав популізмом зниження цін на ТОП-100 найпопулярніших ліків в Україні. За його словами, до списку увійшли малоефективні препарати замість дійсно необхідних.

Економіка • 19 лютого, 16:22 • 143630 перегляди

Генштаб спростував інформацію про прорив росіян на курщині

російські війська поширюють дезінформацію про прорив української оборони в курській області. В реальності зафіксовано 12 бойових зіткнень, всі спроби просування противника відбито.

Війна • 19 лютого, 15:45 • 22757 перегляди

путін збрехав про наступ з Курської області, ворожа ДРГ знищена на кордоні - Коваленко

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути на територію України, але була знищена. Заява путіна про широкомасштабний наступ з Курської області виявилася дезінформацією.

Війна • 19 лютого, 14:48 • 28028 перегляди

рф не робить нічого, що свідчило б про підготовку до припинення активних бойових дій – ЦПД

Керівник ЦПД заявив, що росія не готується до припинення бойових дій, а навпаки нарощує військовий потенціал. Це відбувається на тлі повідомлень про можливі домовленості США та рф щодо мирного плану.

Війна • 19 лютого, 12:07 • 70882 перегляди
Ексклюзив

Ручне регулювання цін на ліки призведе до затримок поставок імпортних препаратів, їхнього дефіциту та здорожчання - "Пацієнти України"

"Пацієнти України" попереджають про ризики ручного регулювання цін на ліки, що може спричинити затримки поставок та дефіцит. Експерти пропонують альтернативні рішення, включаючи паралельний імпорт.

Економіка • 19 лютого, 08:16 • 288861 перегляди