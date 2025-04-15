Рада національної безпеки і оборони України

"9 видів аскорбінки для кількості": як українці зустріли список ТОП-100 ліків від МОЗ

МОЗ опублікував перелік препаратів, ціни на які знизяться на 30% з 1 березня. До списку увійшли "фуфломіцини" та ліки без доказової ефективності, але відсутні життєво важливі препарати.