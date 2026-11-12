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The Guardian
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Чому росії вигідне затримання генерал-майора СБУ Сергія Дуки – експерт із гібридних загроз пояснив ризики

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Затримання НАБУ генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який брав участь в організації спецоперацій проти рф, стало інструментом російської інформаційної війни. Експерт із гібридних загроз Андрій Шаповалов пояснив, як кремль використовує кримінальну справу для дискредитації української військової контррозвідки.

Чому росії вигідне затримання генерал-майора СБУ Сергія Дуки – експерт із гібридних загроз пояснив ризики
Генерал-майора СБУ Сергій Дука в залі суду

Затримання генерал-майора СБУ Сергія Дуки в межах операції "Карфаген" може бути особливо вигідним російській пропаганді. Адже йдеться про високопосадовця військової контррозвідки, який протягом багатьох років брав участь у спецопераціях проти самої рф. Цей скандал дав кремлю привід поставити під сумнів не лише репутацію генерал-майора, а й результати операцій, до яких він був залучений, пише УНН.

На цьому в коментарі УНН наголосив колишній виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, експерт із гібридних загроз Андрій Шаповалов. 

"Сергій Дука протягом багатьох років війни був залучений до організації та проведення спеціальних операцій безпосередньо на території росії, брав участь у заходах, спрямованих проти російських інтересів. Тобто йдеться про представника української військової контррозвідки, діяльність якого була безпосередньо пов'язана з протидією російській агресії", – розповів Шаповалов.

На думку експерта, це створює для кремля додаткові можливості для маніпуляцій. Зокрема, під інформаційний удар можуть потрапити навіть результати операцій, у підготовці та проведенні яких брав участь генерал.

"Саме цей аспект російська пропаганда також може використати для маніпуляцій. Зокрема, у спробах представити його діяльність у викривленому контексті, поставити під сумнів результати українських спецоперацій або навіть використати нинішній скандал для дискредитації тих операцій, у яких він був задіяний", – пояснив Шаповалов.

Водночас, російська пропаганда вже намагається обернути ситуацію навколо Дуки на власну користь. Так у день затримання генерала, прокремлівські медіа поширювали тези про нібито "чистки" в українських спецслужбах та боротьбу за владу. Потім почали говорити про втручання Заходу в роботу правоохоронних органів. А згодом поширили фейки про те, що співробітники СБУ нібито збирали кошти на заставу Сергію Дуці примусово. Після судового засідання ворог використав слова генерала "Я не збираюся помирати" для спекуляцій про його можливу смерть у СІЗО.

За оцінкою Шаповалова, такі інформаційні кампанії можуть мати значно ширшу мету, ніж дискредитація окремих посадовців.

"Ми розуміємо, що стратегічна мета росії – поставити під сумнів контроль України над західною військовою допомогою та створити політичні аргументи для обмеження постачання зброї нашими партнерами", – наголосив експерт.

Окрему небезпеку, за словами Шаповалова, становить надмірна публічність резонансних кримінальних розслідувань. Гучні заяви правоохоронців, кадри обшуків, оприлюднені аудіозаписи та інші матеріали можуть формувати в суспільстві уявлення про винуватість підозрюваного ще до рішення суду. Водночас усе це стає готовим матеріалом для російських інформаційних атак.

"Ми живемо у правовій державі, де сам факт затримання або оприлюднення певних матеріалів ще не означає доведення вини людини. І коли ми бачимо публікацію яскравих фотографій, відео, аудіозаписів та інших матеріалів, безумовно, цим користуються і наші вороги", – зазначив експерт.

Шаповалов наголошує – суспільство має бути поінформоване про роботу правоохоронних органів, однак публічне висвітлення розслідувань не повинно підміняти судовий розгляд, особливо коли інформацію про справу можуть використати проти України.

Юлія Мельник

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