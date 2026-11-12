Почему России выгодно задержание генерал-майора СБУ Сергея Дуки — эксперт по гибридным угрозам объяснил риски

Генерал-майор СБУ Сергей Дука в зале суда

Задержание генерал-майора СБУ Сергея Дуки в рамках операции «Карфаген» может быть особенно выгодно российской пропаганде. Ведь речь идет о высокопоставленном сотруднике военной контрразведки, который на протяжении многих лет участвовал в спецоперациях против самой рф. Этот скандал дал кремлю повод поставить под сомнение не только репутацию генерал-майора, но и результаты операций, к которым он был причастен, пишет УНН.

Об этом в комментарии УНН заявил бывший исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, эксперт по гибридным угрозам Андрей Шаповалов.

«Сергей Дука на протяжении многих лет войны был привлечен к организации и проведению специальных операций непосредственно на территории россии, участвовал в мероприятиях, направленных против российских интересов. То есть речь идет о представителе украинской военной контрразведки, деятельность которого была непосредственно связана с противодействием российской агрессии», — рассказал Шаповалов.

По мнению эксперта, это создает для кремля дополнительные возможности для манипуляций. В частности, под информационный удар могут попасть даже результаты операций, в подготовке и проведении которых участвовал генерал.

«Именно этот аспект российская пропаганда также может использовать для манипуляций. В частности, в попытках представить его деятельность в искаженном контексте, поставить под сомнение результаты украинских спецопераций или даже использовать нынешний скандал для дискредитации тех операций, в которых он был задействован», — объяснил Шаповалов.

В то же время российская пропаганда уже пытается обратить ситуацию вокруг Дуки в свою пользу. Так, в день задержания генерала прокремлевские СМИ распространяли тезисы о якобы «чистках» в украинских спецслужбах и борьбе за власть. Затем начали говорить о вмешательстве Запада в работу правоохранительных органов. А впоследствии распространили фейки о том, что сотрудники СБУ якобы принудительно собирали средства на залог Сергею Дуке. После судебного заседания враг использовал слова генерала «Я не собираюсь умирать» для спекуляций о его возможной смерти в СИЗО.

По оценке Шаповалова, такие информационные кампании могут иметь значительно более широкую цель, чем дискредитация отдельных должностных лиц.

«Мы понимаем, что стратегическая цель россии — поставить под сомнение контроль Украины над западной военной помощью и создать политические аргументы для ограничения поставок оружия нашими партнерами», — подчеркнул эксперт.

Отдельную опасность, по словам Шаповалова, представляет чрезмерная публичность резонансных уголовных расследований. Громкие заявления правоохранителей, кадры обысков, обнародованные аудиозаписи и другие материалы могут формировать в обществе представление о виновности подозреваемого еще до решения суда. В то же время все это становится готовым материалом для российских информационных атак.

«Мы живем в правовом государстве, где сам факт задержания или обнародования определенных материалов еще не означает доказанность вины человека. И когда мы видим публикацию ярких фотографий, видео, аудиозаписей и других материалов, безусловно, этим пользуются и наши враги», — отметил эксперт.

Шаповалов подчеркивает — общество должно быть информировано о работе правоохранительных органов, однако публичное освещение расследований не должно подменять судебное разбирательство, особенно когда информацию о деле могут использовать против Украины.