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Почему России выгодно задержание генерал-майора СБУ Сергея Дуки — эксперт по гибридным угрозам объяснил риски

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Задержание НАБУ генерал-майора СБУ Сергея Дуки, который участвовал в организации спецопераций против РФ, стало инструментом российской информационной войны. Эксперт по гибридным угрозам Андрей Шаповалов объяснил, как Кремль использует уголовное дело для дискредитации украинской военной контрразведки.

Почему России выгодно задержание генерал-майора СБУ Сергея Дуки — эксперт по гибридным угрозам объяснил риски
Генерал-майор СБУ Сергей Дука в зале суда

Задержание генерал-майора СБУ Сергея Дуки в рамках операции «Карфаген» может быть особенно выгодно российской пропаганде. Ведь речь идет о высокопоставленном сотруднике военной контрразведки, который на протяжении многих лет участвовал в спецоперациях против самой рф. Этот скандал дал кремлю повод поставить под сомнение не только репутацию генерал-майора, но и результаты операций, к которым он был причастен, пишет УНН.

Об этом в комментарии УНН заявил бывший исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, эксперт по гибридным угрозам Андрей Шаповалов. 

«Сергей Дука на протяжении многих лет войны был привлечен к организации и проведению специальных операций непосредственно на территории россии, участвовал в мероприятиях, направленных против российских интересов. То есть речь идет о представителе украинской военной контрразведки, деятельность которого была непосредственно связана с противодействием российской агрессии», — рассказал Шаповалов.

По мнению эксперта, это создает для кремля дополнительные возможности для манипуляций. В частности, под информационный удар могут попасть даже результаты операций, в подготовке и проведении которых участвовал генерал.

«Именно этот аспект российская пропаганда также может использовать для манипуляций. В частности, в попытках представить его деятельность в искаженном контексте, поставить под сомнение результаты украинских спецопераций или даже использовать нынешний скандал для дискредитации тех операций, в которых он был задействован», — объяснил Шаповалов.

В то же время российская пропаганда уже пытается обратить ситуацию вокруг Дуки в свою пользу. Так, в день задержания генерала прокремлевские СМИ распространяли тезисы о якобы «чистках» в украинских спецслужбах и борьбе за власть. Затем начали говорить о вмешательстве Запада в работу правоохранительных органов. А впоследствии распространили фейки о том, что сотрудники СБУ якобы принудительно собирали средства на залог Сергею Дуке. После судебного заседания враг использовал слова генерала «Я не собираюсь умирать» для спекуляций о его возможной смерти в СИЗО.

По оценке Шаповалова, такие информационные кампании могут иметь значительно более широкую цель, чем дискредитация отдельных должностных лиц.

«Мы понимаем, что стратегическая цель россии — поставить под сомнение контроль Украины над западной военной помощью и создать политические аргументы для ограничения поставок оружия нашими партнерами», — подчеркнул эксперт.

Отдельную опасность, по словам Шаповалова, представляет чрезмерная публичность резонансных уголовных расследований. Громкие заявления правоохранителей, кадры обысков, обнародованные аудиозаписи и другие материалы могут формировать в обществе представление о виновности подозреваемого еще до решения суда. В то же время все это становится готовым материалом для российских информационных атак.

«Мы живем в правовом государстве, где сам факт задержания или обнародования определенных материалов еще не означает доказанность вины человека. И когда мы видим публикацию ярких фотографий, видео, аудиозаписей и других материалов, безусловно, этим пользуются и наши враги», — отметил эксперт.

Шаповалов подчеркивает — общество должно быть информировано о работе правоохранительных органов, однако публичное освещение расследований не должно подменять судебное разбирательство, особенно когда информацию о деле могут использовать против Украины.

Юлия Мельник

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