Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні

Затримання генерал-майора СБУ Сергія Дуки в межах операції "Карфаген" стало новим інформаційним приводом для російських пропагандистів. Не чекаючи судового вироку, прокремлівські медіа використали розслідування як підтвердження відкритої боротьби за владу в Україні, корумпованості спецслужб та втручання Заходу у внутрішню політику держави. Як росія використовує гучні затримання та ще не доведені в суді обвинувачення для інформаційних війн, розбирався УНН.

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у забезпеченні діяльності шахрайських колцентрів, торгівлі наркотиками та інших незаконних бізнесів за сприяння високопосадовців правоохоронних органів. Одним із фігурантів розслідування став генерал-майор СБУ Сергій Дука, якому інкримінують участь у злочинній організації. Сам Дука відкидає звинувачення та наполягає на необхідності оцінювати його дії на підставі доказів, а не публічних заяв слідства.

російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворог

російські медіа одразу підхопили цю історію і продовжують активно висвітлювати її й сьогодні. Протягом останніх дев'яти днів прокремлівські ресурси знову й знову поверталися до операції "Карфаген", щоразу знаходячи нові приводи для спекуляцій, політичних маніпуляцій та дискредитації української влади.

В день затримання Сергія Дуки пропагандисти говорили про відновлення "чисток" в українських силових структурах та боротьбу за президентське крісло. Слідчі дії НАБУ представили як черговий удар по команді Володимира Зеленського.

За кілька днів риторика стала ще гострішою. Прокремлівські журналісти почали стверджувати, що НАБУ нібито діє в інтересах західних політичних сил, які прагнуть зруйнувати правоохоронну систему України.

Кадрові рішення в СБУ після оприлюднення нових деталей розслідування росіяни назвали "вимушеною поступкою Заходу". А саму справу "Карфаген" пов'язали з можливим перерозподілом впливу на українські силові органи та фінансові потоки.

Окрему інформаційну хвилю розгорнули навколо застави за генерал-майора. Девʼятого листопада російські ресурси з посиланням на анонімні джерела у власних силових структурах повідомили, що співробітників СБУ нібито примушують здавати по 50-150 тис. грн. Паралельно з цим, запустили фейк про те, що справжнім джерелом застави стане криптовалюта, отримана від продажу наркотиків. Жодних доказів цих тверджень не навели.

Російські пропагандисти не оминули й судового засідання у справі Дуки. Зокрема, вони підхопили слова генерала "Я не збираюся помирати", сказані журналістам після обрання запобіжного заходу. У прокремлівських публікаціях цю заяву перетворили на привід для спекуляцій про можливу загадкову смерть високопосадовця в СІЗО.

Таким чином, протягом кількох днів російські медіа послідовно змінювали акценти: від затримання генерала до нібито втрати Зеленським влади, західного втручання та криміналізації українських спецслужб.

Чому справа "Карфаген" особливо цікава російській пропаганді?

росія традиційно використовує будь-які резонансні події в Україні для інформаційних атак. Однак у випадку з операцією "Карфаген" ситуація має особливий характер: цього разу ворог отримав можливість дискредитувати не просто українського високопосадовця, а людину, яка роками працювала проти самої рф. Чому це створює додаткові ризики для України, в ексклюзивному коментарі УНН пояснив колишній виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, експерт із гібридних загроз Андрій Шаповалов.

"Сергій Дука протягом багатьох років війни був залучений до організації та проведення спеціальних операцій безпосередньо на території росії, брав участь у заходах, спрямованих проти російських інтересів. Тобто йдеться про представника української військової контррозвідки, діяльність якого була безпосередньо пов’язана з протидією російській агресії. Саме цей аспект російська пропаганда також може використати для маніпуляцій. Зокрема, у спробах представити його діяльність у викривленому контексті, поставити під сумнів результати українських спецоперацій або навіть використати нинішній скандал для дискредитації тих операцій, у яких він був задіяний", – пояснив Шаповалов.

Однак дискредитація окремих високопосадовців – лише частина значно ширшої інформаційної стратегії кремля. За словами Шаповалова, росія прагне використати подібні скандали, щоб підірвати довіру до української держави не лише всередині країни, а й серед її міжнародних партнерів.

"Ми розуміємо, що стратегічна мета росії – поставити під сумнів контроль України над західною військовою допомогою та створити політичні аргументи для обмеження постачання зброї нашими партнерами", – наголосив Шаповалов.

Окрему небезпеку експерт вбачає в надмірному інформаційному супроводі кримінальних проваджень. Кадри обшуків, записи розмов та гучні звинувачення можуть створювати враження доведеної вини ще до завершення судового розгляду. Водночас ці матеріали стають доступними й російським пропагандистам.

"Ми живемо у правовій державі, де сам факт затримання або оприлюднення певних матеріалів ще не означає доведення вини людини. І коли ми бачимо публікацію яскравих фотографій, відео, аудіозаписів та інших матеріалів, безумовно, цим користуються і наші вороги", – зазначив експерт.

Шаповалов наголошує на тому, що суспільство має знати про роботу правоохоронців, однак боротьба зі злочинністю не повинна перетворюватися на медійне шоу, в якому публічний осуд випереджає судовий вирок.

Дука з СІЗО анонсував найближчим часом новини про результати підготовленої ним спецоперації на території ворога