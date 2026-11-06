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Генерал СБУ Дука назвав операцію НАБУ "Карфаген" помстою за обшуки детективів і пояснив інцидент зі зброєю

Київ • УНН

 • 1828 перегляди

Сергій Дука заперечив звинувачення у справі "Карфаген" і пояснив інцидент із "Альфою". Він назвав заставу 100 млн грн безальтернативною.

Генерал СБУ Дука назвав операцію НАБУ "Карфаген" помстою за обшуки детективів і пояснив інцидент зі зброєю
Сергій Дука в залі суду (скриншот з відео) / Джерело: hromadske

Генерал СБУ Сергій Дука під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу назвав дії НАБУ та САП політичною помстою за розслідування щодо співробітників антикорупційних органів. Він також заперечив звинувачення, оприлюднені в межах операції "Карфаген", і прокоментував інцидент із погрозою застосування зброї під час обшуку.

За словами Дуки, дії антикорупційних органів пов’язані з тим, що минулого року СБУ проводила обшуки у детективів НАБУ та розслідувала кримінальні провадження щодо можливих корупційних злочинів їхніх співробітників.

Окремо генерал прокоментував заяви про те, що бійці спецпідрозділу "Альфа" нібито перешкоджали детективам НАБУ під час обшуку та погрожували їм зброєю.

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За версією Дуки, невідомі особи без попередження почали перелазити через паркан охоронюваного об’єкта, через що спрацював сигнал "периметр". На сигнал відреагували співробітники "Альфи", які забезпечують охорону. Лише приблизно за годину, стверджує генерал, ці особи повідомили, що є детективами НАБУ.

"Якби вони повідомили, що це НАБУ і вони прийшли з ухвалою, я б їх пустив. Але коли спрацьовує "периметр" і починає працювати "Альфа", команду припинити дії їм може дати тільки голова СБУ. Я на них не впливаю, вони на роботі", — заявив Дука.

Також генерал назвав фактично безальтернативною заставу в розмірі 100 млн грн, яку просить призначити прокурор САП. За його словами, таких коштів він не має.

"Для мене 100 млн — це як безальтернативна застава. Для чого ви цей цирк робите? Яку ви робите альтернативу?", — сказав він.

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Дука також звинуватив прокурорів САП у затягуванні судового розгляду. За його словами, ранкове засідання перенесли через нестачу прокурорів. Попри те, що він із захисниками прибув до суду о 14:00, прокурор з’явився лише о 15:00, після чого заявив відвід судді.

Крім того, генерал стверджує, що НАБУ нібито намагається створити перешкоди для внесення застави через банківську систему.

"Вчора НАБУ викликало Пишного, щоб він не пропускав заставу за мене. Запитайте Пишного, чи був він учора в НАБУ. І ви побачите, що буде далі із заставою, яку мені визначать, банки не будуть її пропускати", — заявив Дука.

Юлія Мельник

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