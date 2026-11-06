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Справа "Карфаген": прокурор просить арештувати генерала СБУ Дуку із заставою 100 млн грн

Київ • УНН

 • 100 перегляди

САП просить взяти генерала СБУ Сергія Дуку під варту у справі «Карфаген». Альтернатива арешту — застава 100 млн гривень.

Справа "Карфаген": прокурор просить арештувати генерала СБУ Дуку із заставою 100 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для генерала СБУ Сергія Дуки. Альтернативою утриманню під вартою пропонують визначити заставу в розмірі 100 млн гривень, передає кореспондент УНН.

Деталі

Прокурор САП звернувся до суду з проханням взяти Сергія Дуку під варту. Водночас він пропонує встановити заставу в розмірі 100 млн гривень як альтернативу триманню під вартою.

Клопотання стосується кримінального провадження, відомого як справа "Карфаген".

СБУ надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання для Дуки через можливий теракт - прокурор06.11.26, 16:21 • 6724 перегляди

Нагадаємо

4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку в межах розслідування справи "Карфаген". За даними правоохоронців, у межах цієї операції викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

У Вищому антикорупційному суді 6 листопада розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генералу Сергію Дуці. Розгляд розпочали без представників медіа, яких не повідомили про перенесення засідання до іншої зали. При цьому питання про проведення закритого судового розгляду не порушували.  

Алла Кіосак

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Служба безпеки України