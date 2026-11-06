СБУ надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання для Дуки через можливий теракт - прокурор
Київ • УНН
СБУ попросила ВАКС провести закрите засідання через можливий теракт. Прокурор САП заявив відвід судді, бо не побачив листа з обґрунтуванням.
Прокурор САП Микола Карась повідомив, що Служба безпеки України надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання, де обирається запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці у межах розслідування справи "Карфаген". За словами прокурора, причина закриття засідання - можливий теракт, передає кореспондент УНН із зали судового засідання.
Це максимально дивна ситуація, яка відбувається. Я з'явився на судове засідання, почався судовий розгляд. Зрозуміло, що я не коментую дії головуючого, але питання в іншому. Не було поставлено питання з приводу відкритого чи закритого судового розгляду на самому початку. Було заявлено відвід прокурору слідчим суддею, він був розглянутий. Потім я побачив, що безпосередньо журналісти перебувають на першому поверсі, їх не допускають. Я поставив питання з приводу того, що необхідно забезпечити відкритий судовий розгляд, оскільки таємниць у матеріалах, які ми плануємо озвучувати, ніякої немає. На що було, скажімо, озвучено те, що існує відповідний лист Служби безпеки України для службового користування, нібито, щодо ознак статті 258 теракту
Відео - Андрій Хадьков, фотограф УНН
Він зазначив, що попросив ознайомитися з документом, проте йому було відмовлено.
Враховуючи, що він покладений в матеріали судової справи, і питання стосуються розгляду нашого клопотання, то я, як сторона обвинувачення, маю право знати, чому обмежують відповідно судові процеси питання власності і відкритості. В даному випадку мені відповідь не було надано, і обмежено моє право ознайомитися з відповідним листом. У мене, як у сторони обвинувачення, не було іншого виходу, як заявити відвід слідчому судді, який наразі повинен бути автоматично розподілений на іншого слідчого суддю, який повинен буде розглянутий, чи є підстави для відводу цього слідчого судді, чи немає. Тому що наразі розумно пояснити, чому обмежується право з приводу гласності і відкритості розгляду даного клопотання процесування запобіжного заходу в мене немає
Нагадаємо
4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку в межах розслідування справи "Карфаген". За даними правоохоронців, у межах цієї операції викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.
У Вищому антикорупційному суді 6 листопада розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генералу Сергію Дуці. Розгляд розпочали без представників медіа, яких не повідомили про перенесення засідання до іншої зали. При цьому питання про проведення закритого судового розгляду не порушували.