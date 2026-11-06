СБУ надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання для Дуки через можливий теракт - прокурор

Прокурор САП Микола Карась повідомив, що Служба безпеки України надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання, де обирається запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці у межах розслідування справи "Карфаген". За словами прокурора, причина закриття засідання - можливий теракт, передає кореспондент УНН із зали судового засідання.

Це максимально дивна ситуація, яка відбувається. Я з'явився на судове засідання, почався судовий розгляд. Зрозуміло, що я не коментую дії головуючого, але питання в іншому. Не було поставлено питання з приводу відкритого чи закритого судового розгляду на самому початку. Було заявлено відвід прокурору слідчим суддею, він був розглянутий. Потім я побачив, що безпосередньо журналісти перебувають на першому поверсі, їх не допускають. Я поставив питання з приводу того, що необхідно забезпечити відкритий судовий розгляд, оскільки таємниць у матеріалах, які ми плануємо озвучувати, ніякої немає. На що було, скажімо, озвучено те, що існує відповідний лист Служби безпеки України для службового користування, нібито, щодо ознак статті 258 теракту

Відео - Андрій Хадьков, фотограф УНН

Він зазначив, що попросив ознайомитися з документом, проте йому було відмовлено.

Враховуючи, що він покладений в матеріали судової справи, і питання стосуються розгляду нашого клопотання, то я, як сторона обвинувачення, маю право знати, чому обмежують відповідно судові процеси питання власності і відкритості. В даному випадку мені відповідь не було надано, і обмежено моє право ознайомитися з відповідним листом. У мене, як у сторони обвинувачення, не було іншого виходу, як заявити відвід слідчому судді, який наразі повинен бути автоматично розподілений на іншого слідчого суддю, який повинен буде розглянутий, чи є підстави для відводу цього слідчого судді, чи немає. Тому що наразі розумно пояснити, чому обмежується право з приводу гласності і відкритості розгляду даного клопотання процесування запобіжного заходу в мене немає