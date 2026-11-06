СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурор

$45.440.0951.040.21
ukenru
14:21 • 3518 просмотра
СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурорVideo
13:15 • 10976 просмотра
Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего
11:56 • 13802 просмотра
За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"
11:28 • 12064 просмотра
Усиление атак рф тормозит экономику и толкает цены вверх - НБУ дал прогноз
10:58 • 11291 просмотра
У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА
09:24 • 17623 просмотра
Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без светаPhoto
6 ноября, 07:24 • 23910 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 36069 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 37179 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:03 • 37088 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снегPhoto6 ноября, 04:57 • 23430 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет6 ноября, 06:54 • 27424 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto6 ноября, 07:40 • 22869 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом6 ноября, 08:17 • 20793 просмотра
Число погибших из-за авиаудара рф по Камышевахе возросло до 53PhotoVideo09:00 • 13032 просмотра
публикации
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 36064 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 37173 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
6 ноября, 06:03 • 37085 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 50947 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 42663 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Льюис Хэмилтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Белый дом
Франция
Реклама
УНН Lite
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф14:12 • 1184 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari13:53 • 1636 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 4034 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом6 ноября, 08:17 • 20922 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto6 ноября, 07:40 • 22995 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
Бильд
Техника
BFM TV

СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурор

Киев • УНН

 • 3518 просмотра

СБУ попросила ВАКС провести закрытое заседание из-за возможного теракта. Прокурор САП заявил отвод судье, поскольку не увидел письма с обоснованием.

СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурор
Прокурор САП Николай Карась

Прокурор САП Николай Карась сообщил, что Служба безопасности Украины направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания, на котором избирается мера пресечения генералу СБУ Сергею Дуке в рамках расследования дела «Карфаген». По словам прокурора, причина закрытия заседания — возможный теракт, передает корреспондент УНН из зала судебного заседания. 

Это максимально странная ситуация, которая происходит. Я пришел на судебное заседание, началось судебное разбирательство. Понятно, что я не комментирую действия председательствующего, но вопрос в другом. В самом начале не был поставлен вопрос о том, будет ли судебное разбирательство открытым или закрытым. Следственный судья заявил отвод прокурору, он был рассмотрен. Затем я увидел, что непосредственно журналисты находятся на первом этаже, их не допускают. Я поставил вопрос о том, что необходимо обеспечить открытое судебное разбирательство, поскольку никаких тайн в материалах, которые мы планируем оглашать, нет. На что было, скажем так, озвучено, что существует соответствующее письмо Службы безопасности Украины для служебного пользования, якобы относительно признаков статьи 258 — теракта 

- сказал Карась. 

Видео — Андрей Хадьков, фотограф УНН

Он отметил, что попросил ознакомиться с документом, однако ему было отказано. 

Учитывая, что оно приобщено к материалам судебного дела и вопросы касаются рассмотрения нашего ходатайства, я, как сторона обвинения, имею право знать, почему ограничивают, соответственно, судебные процессы, вопросы публичности и открытости. В данном случае мне ответ не был предоставлен, и было ограничено мое право ознакомиться с соответствующим письмом. У меня, как у стороны обвинения, не было другого выхода, кроме как заявить отвод следственному судье, который сейчас должен быть автоматически распределен другому следственному судье, который должен будет рассмотреть, есть ли основания для отвода этого следственного судьи или нет. Потому что сейчас разумно объяснить, почему ограничивается право на гласность и открытость рассмотрения данного ходатайства об избрании меры пресечения, я не могу 

- добавил прокурор.

Напомним 

4 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерала СБУ Сергея Дуку в рамках расследования дела «Карфаген». По данным правоохранителей, в рамках этой операции разоблачили преступную организацию, участники которой, по версии следствия, систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за обеспечение беспрепятственной работы мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

В Высшем антикоррупционном суде 6 ноября началось заседание по избранию меры пресечения первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генералу Сергею Дуке. Рассмотрение начали без представителей СМИ, которых не уведомили о переносе заседания в другой зал. При этом вопрос о проведении закрытого судебного разбирательства не поднимался.  

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Теракт
Обыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины