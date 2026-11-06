СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурор

Прокурор САП Николай Карась сообщил, что Служба безопасности Украины направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания, на котором избирается мера пресечения генералу СБУ Сергею Дуке в рамках расследования дела «Карфаген». По словам прокурора, причина закрытия заседания — возможный теракт, передает корреспондент УНН из зала судебного заседания.

Это максимально странная ситуация, которая происходит. Я пришел на судебное заседание, началось судебное разбирательство. Понятно, что я не комментирую действия председательствующего, но вопрос в другом. В самом начале не был поставлен вопрос о том, будет ли судебное разбирательство открытым или закрытым. Следственный судья заявил отвод прокурору, он был рассмотрен. Затем я увидел, что непосредственно журналисты находятся на первом этаже, их не допускают. Я поставил вопрос о том, что необходимо обеспечить открытое судебное разбирательство, поскольку никаких тайн в материалах, которые мы планируем оглашать, нет. На что было, скажем так, озвучено, что существует соответствующее письмо Службы безопасности Украины для служебного пользования, якобы относительно признаков статьи 258 — теракта

Видео — Андрей Хадьков, фотограф УНН

Он отметил, что попросил ознакомиться с документом, однако ему было отказано.

Учитывая, что оно приобщено к материалам судебного дела и вопросы касаются рассмотрения нашего ходатайства, я, как сторона обвинения, имею право знать, почему ограничивают, соответственно, судебные процессы, вопросы публичности и открытости. В данном случае мне ответ не был предоставлен, и было ограничено мое право ознакомиться с соответствующим письмом. У меня, как у стороны обвинения, не было другого выхода, кроме как заявить отвод следственному судье, который сейчас должен быть автоматически распределен другому следственному судье, который должен будет рассмотреть, есть ли основания для отвода этого следственного судьи или нет. Потому что сейчас разумно объяснить, почему ограничивается право на гласность и открытость рассмотрения данного ходатайства об избрании меры пресечения, я не могу