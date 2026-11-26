Компания Ferrari завершила 20-месячную реставрацию уникального автомобиля 365 GTB4 Daytona 1969 года выпуска, который на протяжении 37 лет считался утерянным. Единственный экземпляр с алюминиевым кузовом, созданный по заказу бизнесмена Лучано Конти, после многолетнего забвения вернули к жизни специалисты Ferrari Classiche, пишет УНН.

История автомобиля

Ferrari 365 GTB4 представили на Парижском автосалоне в 1968 году. Модель получила прозвище Daytona в честь победы Ferrari в гонке «24 часа Дайтоны» в 1967 году. Тогда команда специально организовала финиш трех автомобилей бок о бок, повторив знаменитый результат Ford GT40 на «24 часах Ле-Мана» годом ранее.

Изначально Ferrari планировала изготовить пять автомобилей с алюминиевым кузовом для гонок. Однако бизнесмен Лучано Конти, близкий соратник Энцо Феррари, заказал шестой экземпляр — специальную дорожную версию. Именно этот автомобиль с номером шасси 12653 стал уникальным.

Конти получил машину в 1969 году, но уже через год продал ее. В 1971 году автомобиль отправили в Японию, где впоследствии оставили без присмотра из-за неисправности коробки передач, которую не смогли отремонтировать.

Лишь в 2017 году Ferrari 365 GTB4 Daytona нашли. В том же году датский коллекционер приобрел автомобиль на аукционе RM Sotheby's за 1,807 млн евро. На тот момент он находился в запущенном состоянии.

В 2023 году автомобиль вернулся в Маранелло, где его передали специалистам Ferrari Classiche для полной реставрации.

20 месяцев восстановления

По информации Ferrari, несмотря на десятилетия хранения во влажной среде и отсутствие надлежащей защиты, все оригинальные компоненты автомобиля сохранились.

Во время реставрации машину полностью разобрали, а каждую деталь восстановили до первоначального рабочего состояния.

Ferrari 365 GTB4 оснащалась 4,4-литровым двигателем V12 мощностью 347 лошадиных сил. Благодаря алюминиевому кузову автомобиль был легче стандартных версий Daytona. При этом он не имел расширенных колесных арок, характерных для гоночных модификаций.

Дополнение

Название Daytona официально вернулось в модельную линейку Ferrari в 2021 году с презентацией лимитированного суперкара Daytona SP3 из серии Icona. Он стал данью уважения победе марки в американских гонках в 1967 году.

Тем временем историческое противостояние Ferrari и Ford может получить новое продолжение. Ford планирует вернуться в высший класс чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC в сезоне 2027 года с заводской программой гиперкаров LMDh.

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