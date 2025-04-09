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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29200 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главным событием, которое изменило характеры войны, стало использование БПлА - британская разведка

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Силы обороны сообщили количество сбитых воздушных целей: ракет и дронов оккупантов

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Атака на военный аэродром рф "Ханская": там находилось сразу 57 самолетов и вертолетов рф

СБУ, ГУР и ССО атаковали военный аэродром «Ханская» в рф. На момент атаки там находилось 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, включая Су-34, Су-35 и Ми-8.

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Дроны СБУ ударили по военному аэродрому "Борисоглебск" в рф, где были склады с КАБами

Дроны СБУ и других сил обороны атаковали склады с КАБами и самолеты на аэродроме «Борисоглебск» в Воронежской области РФ. Зафиксировано четыре очага пожаров, СБУ продолжает демилитаризацию российских военных объектов.

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13 человек пострадали от авиаударов рф по Харькову и Золочеву: показали последствия

В результате авиаударов рф по Харькову и Золочеву пострадали 13 человек, включая 3-летнего ребенка. Повреждены жилые дома, поликлиника и автомобили, начато расследование.

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Авиаудар по Харькову: 8 пострадавших, детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры.

российские войска нанесли авиаудар по трем районам Харькова. В результате атаки пострадали 8 человек, среди которых двое детей. Открыто уголовное производство за нарушение законов войны.

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Генштаб подтвердил удары по четырем военным аэродромам в рф

Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронами на четыре российских военных аэродрома в ночь на 14 августа. Целями были склады горючего и авиационных боеприпасов на базах армейской и боевой авиации.

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Самая масштабная атака Украины: появились спутниковые фото с последствиями удара по аэродрому "Борисоглебск" в рф

На военном аэродроме 'Борисоглебск' в Воронежской области РФ обнаружены разрушенные ангары после ночной атаки украинских дронов. Это часть масштабной операции ВСУ против четырех российских военных аэродромов.

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Силы обороны сбили российский Су-34 над курской областью

Ночью зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 над курской областью рф. Генштаб сообщает, что работа по ликвидации оккупантов и их техники продолжается.

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На аэродроме в липецке базировались новые российские истребители Су-57 - Defense Express

ВСУ поразили авиабазу в липецке, где базировались новые российские истребители Су-57 и проходило обучение пилотов. На аэродроме также размещались склады с более 700 управляемыми авиабомбами.

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Уничтожены Су-34 и склад БК: ГУР раскрыло подробности "хлопка" на аэродроме "морозовск"

Украинская разведка подтвердила уничтожение Су-34 и склада боеприпасов на российском аэродроме 'морозовск'. Космическая разведка зафиксировала повреждения технических зданий и ангаров на авиабазе, расположенной в 265 км от фронта.

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В рф рухнул истребитель Су-34, в месте падения возникло возгорание

Во время учебного полета в Волгоградской области разбился российский истребитель Су-34 без боекомплекта. Причиной крушения названа техническая неисправность, на месте падения возникло возгорание.

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Враг щеголяет использованием для ударов по Украине ФАБ-3000: в ОП сделали заявление

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Украина "минусовала" более 30 военных самолетов рф за полгода

В первой половине 2024 года Украина сбила более 30 российских военных самолетов, в том числе 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МиГ-31, около 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Ил-22М11 и 1 Ту-22М3.

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Враг впервые применил по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции

Российские войска впервые применили мощную бомбу ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции в Харькове, в результате чего 4 человека получили ранения и 2 - острые стрессовые реакции, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры.

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Британская разведка проанализировала последствия атак ВСУ по российским аэродромам

Украинские атаки на российские аэродромы вынудили россию рассредоточить свою авиацию дальше от линии фронта, что привело к увеличению усталости экипажей самолетов из-за увеличения времени полета, в то время как успешные удары ВСУ по системам ПВО в Крыму снизили возможности российской противовоздушной обороны в регионе.

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В горах Северной Осетии разбился российский самолет Су-34: что известно

Российский самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время тренировочного полета, погибли оба пилота, находившиеся на борту.

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Поразили Су-27 и Су-34: появились спутниковые фото аэродрома в краснодарском крае после атаки дронов СБУ

Украинские беспилотники атаковали российскую военную авиабазу Кущевская, уничтожив истребитель Су-27 и повредив истребитель Су-34.

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На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб

С начала суток оккупанты уже совершили 79 атак позиций Вооруженных сил Украины, больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Купянском направлениях, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Дроны СБУ устроили фейерверк в рф в честь победы Усика: пылало на военном аэродроме "Кущевская" и Славянском НПЗ - источники

Беспилотники СБУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредив самолеты и заставив завод приостановить работу.

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Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25

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