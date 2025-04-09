Британская разведка проанализировала последствия атак ВСУ по российским аэродромам

Украинские атаки на российские аэродромы вынудили россию рассредоточить свою авиацию дальше от линии фронта, что привело к увеличению усталости экипажей самолетов из-за увеличения времени полета, в то время как успешные удары ВСУ по системам ПВО в Крыму снизили возможности российской противовоздушной обороны в регионе.