Правоохранители идентифицировали российских военных, которые отдали приказ об авиаударе по харьковскому гипермаркету 25 мая 2024 года. В результате атаки погибли 19 человек, 46 ранены.
СБУ собрала доказательства против 7 военных РФ, которые в мае 2022 года приказали нанести удар сверхтяжелой бомбой по Сумской области. Бомба УПАБ-1500Б разрушила агрокомплекс и повредила здания двух колледжей.
Российские военные атаковали Кривой Рог тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 а Су-57. Украинские силы ПВО успешно перехватили все три вражеские ракеты.
белорусские компании, связанные с лукашенко, заработали $125 млн на поставках микросхем для российской военной техники. Среди поставленной продукции-Запрещенные западные компоненты для ракет и истребителей.
Массовое использование БПЛА не позволило РФ получить преимущество в воздухе над Украиной. Россия вынуждена использовать тактическую авиацию как воздушную артиллерию, несмотря на технологическое преимущество.
Силы ПВО Украины сбили 102 ракеты и 42 дрона во время масштабного нападения РФ. Противник задействовал стратегические бомбардировщики, истребители и корабли для запуска ракет различных типов.
Украинские силы атаковали военный аэродром «Липецк-2» и завод им. Свердлова в России. Целями были склады боеприпасов, топливо и авиатехника на аэродроме, а также производство взрывчатых веществ на заводе.
Россия нарастила производство планирующих бомб УМПБ Д-30СН до 600 единиц в месяц. Эти боеприпасы весом 250 кг могут запускаться с расстояния 90 км и использоваться различными типами самолетов.
СБУ, ГУР и ССО атаковали военный аэродром «Ханская» в рф. На момент атаки там находилось 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, включая Су-34, Су-35 и Ми-8.
Силы обороны Украины атаковали военный аэродром в Адыгее, РФ. Под удар попал склад боеприпасов, зафиксирован пожар и эвакуация близлежащего поселка. На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27.
Спутниковые снимки обнаружили следы нескольких пожаров на российском военном аэродроме «Борисоглебск» после ночной атаки украинских дронов. Удар был направлен на склады с КАБами, стоянки самолетов и места хранения горючего.
Дроны СБУ и других сил обороны атаковали склады с КАБами и самолеты на аэродроме «Борисоглебск» в Воронежской области РФ. Зафиксировано четыре очага пожаров, СБУ продолжает демилитаризацию российских военных объектов.
В результате авиаударов рф по Харькову и Золочеву пострадали 13 человек, включая 3-летнего ребенка. Повреждены жилые дома, поликлиника и автомобили, начато расследование.
Российские войска нанесли авиаудар по Дергачам в Харьковской области, пострадали 7 человек, среди которых 14-летний парень. Удары были нанесены с двух самолетов Су-34 из Белгородской области рф.
российские войска нанесли авиаудар по трем районам Харькова. В результате атаки пострадали 8 человек, среди которых двое детей. Открыто уголовное производство за нарушение законов войны.
Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронами на четыре российских военных аэродрома в ночь на 14 августа. Целями были склады горючего и авиационных боеприпасов на базах армейской и боевой авиации.
На военном аэродроме 'Борисоглебск' в Воронежской области РФ обнаружены разрушенные ангары после ночной атаки украинских дронов. Это часть масштабной операции ВСУ против четырех российских военных аэродромов.
Ночью зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 над курской областью рф. Генштаб сообщает, что работа по ликвидации оккупантов и их техники продолжается.
ВСУ поразили авиабазу в липецке, где базировались новые российские истребители Су-57 и проходило обучение пилотов. На аэродроме также размещались склады с более 700 управляемыми авиабомбами.
Украинская разведка подтвердила уничтожение Су-34 и склада боеприпасов на российском аэродроме 'морозовск'. Космическая разведка зафиксировала повреждения технических зданий и ангаров на авиабазе, расположенной в 265 км от фронта.
Во время учебного полета в Волгоградской области разбился российский истребитель Су-34 без боекомплекта. Причиной крушения названа техническая неисправность, на месте падения возникло возгорание.
Украина просит разрешения на удары по российским аэродромам, чтобы прекратить бомбардировки.
В первой половине 2024 года Украина сбила более 30 российских военных самолетов, в том числе 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МиГ-31, около 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Ил-22М11 и 1 Ту-22М3.
Российские войска впервые применили мощную бомбу ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции в Харькове, в результате чего 4 человека получили ранения и 2 - острые стрессовые реакции, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры.
Украинские атаки на российские аэродромы вынудили россию рассредоточить свою авиацию дальше от линии фронта, что привело к увеличению усталости экипажей самолетов из-за увеличения времени полета, в то время как успешные удары ВСУ по системам ПВО в Крыму снизили возможности российской противовоздушной обороны в регионе.
Российский самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время тренировочного полета, погибли оба пилота, находившиеся на борту.
Украинские беспилотники атаковали российскую военную авиабазу Кущевская, уничтожив истребитель Су-27 и повредив истребитель Су-34.
С начала суток оккупанты уже совершили 79 атак позиций Вооруженных сил Украины, больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Купянском направлениях, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Беспилотники СБУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредив самолеты и заставив завод приостановить работу.
Украинские военные сбили еще один российский самолет СУ-25, продолжая успешную противовоздушную оборону от налетов российской авиации.