19:02 • 5304 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 9176 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 8856 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 9782 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 13515 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 16298 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 12607 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24107 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23778 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27693 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-34

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Сегодня российская армия потеряла сразу два истребителя: Су-30 и Су-34. Информацию подтвердил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-34

Армия рф сегодня потеряла сразу два истребителя - Су-30 и Су-34. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Россияне сегодня потеряли два самолета - Су-30 и Су-34

- сообщил Коваленко.

Добавим

Ранее в соцсетях распространялась информация, что российская армия потеряла Су-34 вместе с экипажем.

В рф рухнул истребитель Су-34, в месте падения возникло возгорание27.07.24, 15:52 • 30445 просмотров

Антонина Туманова

