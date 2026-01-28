рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-34
Киев • УНН
Сегодня российская армия потеряла сразу два истребителя: Су-30 и Су-34. Информацию подтвердил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Ранее в соцсетях распространялась информация, что российская армия потеряла Су-34 вместе с экипажем.
