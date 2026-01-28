рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-34

Армія рф сьогодні втратила одразу два винищувачі - Су-30 і Су-34. Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

росіяни сьогодні втратили два літаки - Су-30 і Су-34 - повідомив Коваленко.

Додамо

Раніше у соцмережах ширилась інформація, що російська армія втратила Су-34 разом з екіпажем.

У рф впав винищувач Су-34, у місці падіння виникло загоряння