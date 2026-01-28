рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-34
Київ • УНН
Сьогодні російська армія втратила одразу два винищувачі: Су-30 та Су-34. Інформацію підтвердив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО України.
Додамо
Раніше у соцмережах ширилась інформація, що російська армія втратила Су-34 разом з екіпажем.
