рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-34

$42.960.17
51.230.17
ukenru
19:02 • 5354 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 9272 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 8924 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 9844 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 13546 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 16313 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 12614 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24115 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23784 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27698 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.9м/с
93%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маршрутка зіткнулася з легковиком на Київщині: двоє загиблих, семеро постраждалихPhoto28 січня, 11:34 • 4028 перегляди
"Я сам у шоці": Богдан Юсипчук повідомив про своє весілля у СШАPhoto28 січня, 11:44 • 7202 перегляди
Довічне увʼязнення за злочини проти власних дітей: на Волині засудили чоловіка за багаторічне сексуальне насильство28 січня, 12:12 • 4588 перегляди
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері28 січня, 12:30 • 13715 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження18:25 • 3884 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 32288 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 61792 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 89351 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 68792 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 87363 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Львів
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження18:25 • 4002 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 37031 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 35635 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 42321 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 44987 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
ChatGPT

рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-34

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Сьогодні російська армія втратила одразу два винищувачі: Су-30 та Су-34. Інформацію підтвердив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО України.

рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-34

Армія рф сьогодні втратила одразу два винищувачі - Су-30 і Су-34. Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

росіяни сьогодні втратили два літаки - Су-30 і Су-34 

- повідомив Коваленко.

Додамо

Раніше у соцмережах ширилась інформація, що російська армія втратила Су-34 разом з екіпажем. 

У рф впав винищувач Су-34, у місці падіння виникло загоряння27.07.24, 15:52 • 30446 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Су-30
Су-34
Рада національної безпеки і оборони України