Сухий Су-30

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15316 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 16586 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35005 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164726 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141277 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143982 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136641 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136799 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196841 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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На аеродромі Саки в окупованому Криму росіяни будують захисні споруди для літаків. Рух "АТЕШ" передав Силам оборони України дані про розміщення техніки та особового складу на об'єкті.

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У ростовській області атаковано ФКП "Комбінат Кам'янський", що виробляє компоненти для ракетних двигунів. Підприємство спеціалізується на виготовленні твердого палива для РСЗВ та міжконтинентальних ракет.

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Винищувач Су-30 і три локомотиви знищено у рф: ГУР показало відео

На аеродромі у Кримську згорів винищувач Су-30. У Краснодарі внаслідок пожежі виведено з ладу три російські залізничні локомотиви.

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росіяни вдарили ракетами по Одещині: загинув чоловік

Російський Су-30 здійснив пуск двох керованих ракет Х-31П по Одеській області з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки загинув 71-річний чоловік, який перебував біля моря.

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рф нарощує виробництво плануючих бомб: що відомо

Росія наростила виробництво плануючих бомб УМПБ Д-30СН до 600 одиниць на місяць. Ці боєприпаси вагою 250 кг можуть запускатися з відстані 90 км і використовуватися різними типами літаків.

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Україна ввела санкції проти виробника "Кинджалів" - чи діють західні обмеження щодо корпорації "ростех".

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Японський винищувач перехопив російський військовий літак та випустив сигнальні ракети

Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії 23 вересня. У відповідь японські винищувачі вперше застосували сигнальні ракети, а Токіо подало жорсткий протест російському уряду.

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Наймасштабніша атака України: з'явились супутникові фото з наслідками удару по аеродрому "борисоглібськ" у рф

На військовому аеродромі 'Борисоглібськ' у Воронезькій області РФ виявлено зруйновані ангари після нічної атаки українських дронів. Це частина масштабної операції ЗСУ проти чотирьох російських військових аеродромів.

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Війна • 9 серпня, 13:00 • 26665 перегляди

Удар по аеродрому "Саки": з'явились супутникові фото летовища після атаки ЗСУ

Супутникові знімки показали сліди пожежі та вибухів на аеродромі 'Саки' в окупованому Криму після атаки ЗСУ. Генштаб підтвердив удар, а OSINT-аналітики стверджують про знищення винищувача Су-30СМ.

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Сили оборони України знищили винищувач Су-30СМ на аеродромі "Саки" - OSINT-розслідувач

Українські Сили оборони атакували військовий аеродром 'Саки' в окупованому Криму. Супутникові знімки підтверджують знищення одного Су-30СМ та можливе пошкодження іншого літака.

Війна • 28 липня, 16:02 • 45827 перегляди