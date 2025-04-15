Сухий Су-30

Наймасштабніша атака України: з'явились супутникові фото з наслідками удару по аеродрому "борисоглібськ" у рф

На військовому аеродромі 'Борисоглібськ' у Воронезькій області РФ виявлено зруйновані ангари після нічної атаки українських дронів. Це частина масштабної операції ЗСУ проти чотирьох російських військових аеродромів.