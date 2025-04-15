Сухий Су-30

Після підписання угоди про стратегічне партнерство рф може отримати від Ірану нові БПЛА, балістичні ракети та кулемети. В обмін росія може надати Ірану винищувачі та системи ППО.
На аеродромі Саки в окупованому Криму росіяни будують захисні споруди для літаків. Рух "АТЕШ" передав Силам оборони України дані про розміщення техніки та особового складу на об'єкті.
У ростовській області атаковано ФКП "Комбінат Кам'янський", що виробляє компоненти для ракетних двигунів. Підприємство спеціалізується на виготовленні твердого палива для РСЗВ та міжконтинентальних ракет.
У залізничному районі ульяновська стався вибух на залізничному полотні поблизу моторного заводу. Інцидент ускладнив логістику російських військових, повідомляє ГУР України.
На аеродромі у Кримську згорів винищувач Су-30. У Краснодарі внаслідок пожежі виведено з ладу три російські залізничні локомотиви.
Російський Су-30 здійснив пуск двох керованих ракет Х-31П по Одеській області з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки загинув 71-річний чоловік, який перебував біля моря.
Росія наростила виробництво плануючих бомб УМПБ Д-30СН до 600 одиниць на місяць. Ці боєприпаси вагою 250 кг можуть запускатися з відстані 90 км і використовуватися різними типами літаків.
Україна ввела санкції проти виробника "Кинджалів" - чи діють західні обмеження щодо корпорації "ростех".
Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії 23 вересня. У відповідь японські винищувачі вперше застосували сигнальні ракети, а Токіо подало жорсткий протест російському уряду.
На військовому аеродромі 'Борисоглібськ' у Воронезькій області РФ виявлено зруйновані ангари після нічної атаки українських дронів. Це частина масштабної операції ЗСУ проти чотирьох російських військових аеродромів.
ЗСУ вразили авіабазу у липецьку, де базувалися нові російські винищувачі Су-57 та проходило навчання пілотів. На аеродромі також розміщувалися склади з понад 700 керованими авіабомбами.
Супутникові знімки показали сліди пожежі та вибухів на аеродромі 'Саки' в окупованому Криму після атаки ЗСУ. Генштаб підтвердив удар, а OSINT-аналітики стверджують про знищення винищувача Су-30СМ.
Українські Сили оборони атакували військовий аеродром 'Саки' в окупованому Криму. Супутникові знімки підтверджують знищення одного Су-30СМ та можливе пошкодження іншого літака.