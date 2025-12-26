Прикордонний стовп зі Зміїного острова встановлено в Ужгородському замку
Київ • УНН
Голова Альянсу національних спільнот "Європейська Коаліція" Роланд Цебер та представник Координаційного штабу Петро Яценко встановили на території Ужгородського замку прикордонний стовп з острова Зміїний, який став символом звільнення українських територій та повернення всіх його захисників із полону. Про це повідомляє в Телеграм-каналі Координаційний штаб, пише УНН.
Деталі
Стовп був викуплений у 2024 році на благодійному аукціоні видання "Українська правда", а отримані кошти спрямували на потреби спецпризначенців ГУР МО. Встановлення відбулося в межах форуму "Ми різні, ми єдині та об’єднані". За словами організаторів, місце обрали для вшанування пам'яті бійців, які загинули під час операції з деокупації острова.
Військові, які звільняли острів Зміїний, сказали, що цей стовп має дуже велике значення. Адже під час цієї військової операції загинули їхні побратими. Тому це для них великий символ. Я пообіцяв, що знайдемо визначне місце
