18:17 • 1142 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 9910 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 13074 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 19680 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 34439 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 23154 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18763 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18622 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20434 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42480 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Прикордонний стовп зі Зміїного острова встановлено в Ужгородському замку

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Голова Альянсу національних спільнот "Європейська Коаліція" Роланд Цебер та представник Координаційного штабу Петро Яценко встановили прикордонний стовп з острова Зміїний в Ужгородському замку.

Прикордонний стовп зі Зміїного острова встановлено в Ужгородському замку

Голова Альянсу національних спільнот "Європейська Коаліція" Роланд Цебер та представник Координаційного штабу Петро Яценко встановили на території Ужгородського замку прикордонний стовп з острова Зміїний, який став символом звільнення українських територій та повернення всіх його захисників із полону. Про це повідомляє в Телеграм-каналі Координаційний штаб, пише УНН.

Деталі

Стовп був викуплений у 2024 році на благодійному аукціоні видання "Українська правда", а отримані кошти спрямували на потреби спецпризначенців ГУР МО. Встановлення відбулося в межах форуму "Ми різні, ми єдині та об’єднані". За словами організаторів, місце обрали для вшанування пам'яті бійців, які загинули під час операції з деокупації острова.

Військові, які звільняли острів Зміїний, сказали, що цей стовп має дуже велике значення. Адже під час цієї військової операції загинули їхні побратими. Тому це для них великий символ. Я пообіцяв, що знайдемо визначне місце 

– заявив Роланд Цебер.

Степан Гафтко

Суспільство
Війна в Україні
Державний кордон України
Су-30
благодійність
Військово-морські сили Збройних сил України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Ужгород