18:17 • 1540 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 10582 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 13546 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 20152 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 34943 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 23313 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18882 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18663 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20479 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 42699 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Пограничный столб со Змеиного острова установлен в Ужгородском замке

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Глава Альянса национальных сообществ "Европейская Коалиция" Роланд Цебер и представитель Координационного штаба Петр Яценко установили пограничный столб с острова Змеиный в Ужгородском замке.

Пограничный столб со Змеиного острова установлен в Ужгородском замке

Глава Альянса национальных сообществ "Европейская Коалиция" Роланд Цебер и представитель Координационного штаба Петр Яценко установили на территории Ужгородского замка пограничный столб с острова Змеиный, который стал символом освобождения украинских территорий и возвращения всех его защитников из плена. Об этом сообщает в Телеграм-канале Координационный штаб, пишет УНН.

Подробности

Столб был выкуплен в 2024 году на благотворительном аукционе издания "Украинская правда", а полученные средства направили на нужды спецназовцев ГУР МО. Установка состоялась в рамках форума "Мы разные, мы едины и объединены". По словам организаторов, место выбрали для почтения памяти бойцов, погибших во время операции по деоккупации острова.

Военные, освобождавшие остров Змеиный, сказали, что этот столб имеет очень большое значение. Ведь во время этой военной операции погибли их побратимы. Поэтому это для них большой символ. Я пообещал, что найдем выдающееся место 

– заявил Роланд Цебер.

россия, вероятно, потеряла самолет Су-30СМ возле острова Змеиный - ВМС Украины14.08.25, 18:53 • 6970 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Война в Украине
Государственная граница Украины
Сухой Су-30
благотворительность
Военно-морские силы Украины
Главное управление разведки Украины
Ужгород