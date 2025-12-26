Пограничный столб со Змеиного острова установлен в Ужгородском замке

Глава Альянса национальных сообществ "Европейская Коалиция" Роланд Цебер и представитель Координационного штаба Петр Яценко установили на территории Ужгородского замка пограничный столб с острова Змеиный, который стал символом освобождения украинских территорий и возвращения всех его защитников из плена. Об этом сообщает в Телеграм-канале Координационный штаб, пишет УНН.

Столб был выкуплен в 2024 году на благотворительном аукционе издания "Украинская правда", а полученные средства направили на нужды спецназовцев ГУР МО. Установка состоялась в рамках форума "Мы разные, мы едины и объединены". По словам организаторов, место выбрали для почтения памяти бойцов, погибших во время операции по деоккупации острова.

Военные, освобождавшие остров Змеиный, сказали, что этот столб имеет очень большое значение. Ведь во время этой военной операции погибли их побратимы. Поэтому это для них большой символ. Я пообещал, что найдем выдающееся место