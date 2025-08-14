россия, вероятно, потеряла самолет Су-30СМ возле острова Змеиный - ВМС Украины

Разведка ВМС ВСУ получила радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи вблизи острова Змеиный. Самолет, вероятно, упал по неустановленным причинам. Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает УНН.

Отмечается, что в настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета, однако пилоты пока не обнаружены.

Дополнение

По состоянию на 13 августа россия с начала полномасштабного вторжения потеряла 421 самолет. По данным Osint-аналитиков, россия с 2022 года потеряла 12 самолетов Су-30СМ и еще один был поврежден в результате удара по аэропорту Саки в 2022 году, однако, по данным аналитиков, он не подлежит восстановлению.

Су-30СМ - российский многоцелевой истребитель поколения 4++, обладающий высокой маневренностью и способностью выполнять широкий спектр задач.

Самолет оборудован встроенной пушкой ГШ-30-1 калибром 30 миллиметров, имеет 12 точек подвески для ракет и авиабомб с боевой нагрузкой до 8 000 килограммов; 6 из 12 точек подвески, которые по стандарту занимают ракеты средней дальности, остальные 6 – ракеты ближнего боя. Также подвески могут занимать бомбы свободного падения, а также противолокационные ракеты, такие как Х-31.

Первый полет самолета состоялся в 2012 году.

