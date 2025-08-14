Потери врага: ликвидировано более 900 оккупантов за сутки
Киев • УНН
За сутки россияне потеряли 990 солдат, 5 танков и 29 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 14.08.2025 составляют 1067100 человек.
За сутки 13 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 990 солдат, 5 танков и 29 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 1067100 (+990) человек ликвидировано
- танков - 11104 (+5)
- боевых бронированных машин - 23130 (+3)
- артиллерийских систем - 31458 (+29)
- РСЗО - 1466 (+1)
- средства ПВО - 1207 (0)
- самолетов - 421 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 51043 (+191)
- крылатые ракеты - 3558 (0)
- вертолетов - 340 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- автомобильная техника и цистерны - 58456 (+191)
- подводные лодки - 1 (0)
- специальная техника - 3937 (0)
Данные уточняются.
