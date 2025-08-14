Потери врага: ликвидировано более 900 оккупантов за сутки

За сутки 13 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 990 солдат, 5 танков и 29 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - 1067100 (+990) человек ликвидировано

танков - 11104 (+5)

боевых бронированных машин - 23130 (+3)

артиллерийских систем - 31458 (+29)

РСЗО - 1466 (+1)

средства ПВО - 1207 (0)

самолетов - 421 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51043 (+191)

крылатые ракеты - 3558 (0)

вертолетов - 340 (0)

корабли/катера - 28 (0)

автомобильная техника и цистерны - 58456 (+191)

подводные лодки - 1 (0)

специальная техника - 3937 (0)

Данные уточняются.

