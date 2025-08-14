Втрати ворога: ліквідовано майже тисячу окупантів за добу - Генштаб

За добу 13 серпня російські війська втратили на війні з Україною 990 солдатів, 5 танків та 29 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу - 1067100 (+990) осіб ліквідовано

танків - 11104 (+5)

бойових броньованих машин - 23130 (+3)

артилерійських систем - 31458 (+29)

РСЗВ - 1466 (+1)

засоби ППО - 1207 (0)

літаків - 421 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51043 (+191)

крилаті ракети - 3558 (0)

гелікоптерів - 340 (0)

кораблі/катери - 28 (0)

автомобільна техніка та цистерни - 58456 (+191)

підводні човни - 1 (0)

спеціальна техніка - 3937 (0)

Дані уточнюються.

