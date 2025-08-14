Втрати ворога: ліквідовано майже тисячу окупантів за добу - Генштаб
Київ • УНН
Зо добу росіяни втратили 990 солдатів, 5 танків та 29 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 14.08.2025 становлять 1067100 осіб.
За добу 13 серпня російські війська втратили на війні з Україною 990 солдатів, 5 танків та 29 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - 1067100 (+990) осіб ліквідовано
- танків - 11104 (+5)
- бойових броньованих машин - 23130 (+3)
- артилерійських систем - 31458 (+29)
- РСЗВ - 1466 (+1)
- засоби ППО - 1207 (0)
- літаків - 421 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51043 (+191)
- крилаті ракети - 3558 (0)
- гелікоптерів - 340 (0)
- кораблі/катери - 28 (0)
- автомобільна техніка та цистерни - 58456 (+191)
- підводні човни - 1 (0)
- спеціальна техніка - 3937 (0)
Дані уточнюються.
