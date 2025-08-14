Втрати ворога: ліквідовано майже тисячу окупантів за добу - Генштаб

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13 серпня, 19:25 • 11452 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 26008 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 32264 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 34076 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 38223 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 73865 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 76554 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 146096 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66140 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 122147 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
70%
756мм
Популярнi новини
У рф хочуть скорочення військ США у Європі: кремль очікує обговорення цієї теми на Алясці - Туск13 серпня, 18:54 • 4852 перегляди
США тимчасово зняли з рф обмеження на фінансові транзакції, пов’язані з підготовкою саміту на АлясціPhoto13 серпня, 19:12 • 3720 перегляди
Пропагандистка діана панченко втратила свій канал на YouTube - ЦПД13 серпня, 19:38 • 3778 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto00:06 • 3578 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo01:04 • 3290 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 146096 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 122147 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 113279 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 124205 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 95354 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 22194 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 44922 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 98384 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 114982 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 47866 перегляди
Актуальне
Криптовалюта
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian

Втрати ворога: ліквідовано майже тисячу окупантів за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Зо добу росіяни втратили 990 солдатів, 5 танків та 29 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 14.08.2025 становлять 1067100 осіб.

Втрати ворога: ліквідовано майже тисячу окупантів за добу - Генштаб

За добу 13 серпня російські війська втратили на війні з Україною 990 солдатів, 5 танків та 29 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - 1067100 (+990) осіб ліквідовано
    • танків - 11104 (+5)
      • бойових броньованих машин - 23130 (+3)
        • артилерійських систем - 31458 (+29)
          • РСЗВ - 1466 (+1)
            • засоби ППО - 1207 (0)
              • літаків - 421 (0)
                • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51043 (+191)
                  • крилаті ракети - 3558 (0)
                    • гелікоптерів - 340 (0)
                      • кораблі/катери - 28 (0)
                        • автомобільна техніка та цистерни - 58456 (+191)
                          • підводні човни - 1 (0)
                            • спеціальна техніка - 3937 (0)

                              Дані уточнюються.

                              "Азов" знищив 151 окупанта та взяв у полон 8 росіян за дві доби14.08.25, 01:23 • 1480 переглядiв

                              Вероніка Марченко

                              Війна
                              Збройні сили України