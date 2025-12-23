$42.150.10
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Ціни на зимовий відпочинок у Карпатах значно варіюються: від 150 000 грн за 5 ночей для двох біля Буковеля до 10 000 грн у Ворохті. УНН проаналізував пропозиції житла поблизу гірськолижного курорту Буковель, виявивши різні цінові категорії та рівні комфорту.

Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання

Відпочинок у Карпатах узимку – задоволення не з дешевих, адже саме у цей період у розпалі сезон лиж. Однак вибір локації може суттєво вплинути на бюджет. УНН проаналізував пропозиції поблизу гірськолижного курорту Буковель у Вooking і з’ясував, що саме отримують туристи за свої гроші в різних населених пунктах.

Поляниця: максимум комфорту поруч із Буковелем

Якщо ви бажаєте провести відпочинок у зимові свята  у готелях, які знаходяться якнайближче до  гірськолижних підйомників, то таке "лакшері" дозвілля обійдеться у середньому за 150 000 гривень на двох дорослих людей на 5 ночей. Цей сегмент - найдорожчий у Карпатах, проте і умови найкращі.

Такі готелі, своєю чергою, пропонують:

- оздоровчий спа-центр, сауни, лазня, гідромасажна ванна, тренажерний зал;

- розташування посеред гірськолижного курорту Буковель, поруч з підйомником - просторі номери, оформлені у сучасному стилі з усіма зручностями;

- мальовничий вид на гори з вікна;

- на території готелів також працюють масажні кабінети, салони краси та солярії.

Однак, є менш дороговартісні варіанти проживання зосереджені саме у Поляниці – селі, що фактично межує з курортом Буковель. У середньому п’ять ночей для двох дорослих у не менш розкішних умовах, але далі від підйомників тут коштують близько 100 тисяч гривень.

За цю суму можна отримати:

- просторі люксові номери з панорамним видом на гори;

- сніданок, включений у вартість;

- безкоштовний трансфер до гірськолижних підйомників Буковеля;

- розташування приблизно за 1–1,2 км від курорту

Також, на території більшості готелів такої вартості працюють сауни, соляна кімната, багатофункціональний душ і тренажерний зал, а ще  доступні різноманітні спа-процедури.

Втім, у Поляниці є і менш "лакшері" сегмент.  Можна знайти варіант для проживання у чотиризірковому готелі з хорошими відгуками, світлими номерами, спа-центром і сніданком, який обійдеться приблизно у 60 тисяч гривень за двох на 5 ночей.

Татарів: тиша, природа і приємніші ціни

Для тих, хто шукає спокійніший відпочинок подалі від туристичної метушні, варто звернути увагу на Татарів. Тут ціни відчутно нижчі: близько 25 тисяч гривень за двох на 5 ночей.

Серед переваг:

- сніданки у форматі континентального або "шведського столу";

- номери з видом на гори, річку або внутрішній двір;

- тераси з краєвидом;

- затишна атмосфера і хороші відгуки щодо сервісу.

Мінус – до гірськолижних трас доведеться добиратися довше, ніж із Поляниці, проте багато туристів вважають це прийнятною платою за спокій і нижчу вартість проживання.

Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23.12.25, 13:27 • 3990 переглядiв

Яблуниця: найдоступніший варіант поблизу курорту

Ще бюджетнішим напрямком залишається Яблуниця. Це хороший вибір для тих, хто цінує тишу і не женеться за розкішшю.

На двох за 5 ночей, у комфортних номерах чотирьох-зіркових готелів, ціни тут стартують від 16 тисяч гривень, хоча вартість може змінюватися залежно від рівня закладу.

За ці гроші пропонують:

- відстань до Буковеля в середньому близько 7 км;

- до найближчої автобусної зупинки - приблизно 1 км;

-  безкоштовна приватна парковка біля готелів;

- сніданок включений у вартість.

Ворохта: активний відпочинок і доступні ціни

А для тих, хто хоче зекономити на проживанні, але не готовий відмовлятися від активного відпочинку, чудовим варіантом стане Ворохта. Однак селище розташоване за 15 км від гірськолижного курорту Буковель, тому до трас доведеться їхати трохи довше, але ціни тут одні з найнижчих у регіоні.

У середньому проживання для двох осіб на 5 ночей коштує близько 10 тисяч гривень. За ці гроші туристам пропонують затишні гостьові будинки з хорошими умовами та необхідною інфраструктурою для зимового й літнього відпочинку.

Серед переваг:

- можливість оренди велосипедів і квадроциклів;

- у деяких помешканнях доступна оренда автомобіля, що значно полегшує поїздки до Буковеля;

- номери з видом на тиху вулицю, що додає відчуття спокою та усамітнення.

Ворохта підійде мандрівникам, які цінують природу, активний відпочинок і приємні ціни, не прив’язуючись до безпосередньої близькості до курорту.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаПублікаціїНерухомість
Новий рік
Село
Україна