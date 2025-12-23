$42.150.10
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Цены на зимний отдых в Карпатах значительно варьируются: от 150 000 грн за 5 ночей для двоих возле Буковеля до 10 000 грн в Ворохте. УНН проанализировал предложения жилья вблизи горнолыжного курорта Буковель, выявив различные ценовые категории и уровни комфорта.

Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье

Отдых в Карпатах зимой – удовольствие не из дешевых, ведь именно в этот период в разгаре лыжный сезон. Однако выбор локации может существенно повлиять на бюджет. УНН проанализировал предложения вблизи горнолыжного курорта Буковель в Booking и выяснил, что именно получают туристы за свои деньги в разных населенных пунктах.

Поляница: максимум комфорта рядом с Буковелем

Если вы хотите провести отдых в зимние праздники в отелях, которые находятся как можно ближе к горнолыжным подъемникам, то такой "лакшери" досуг обойдется в среднем в 150 000 гривен на двух взрослых людей на 5 ночей. Этот сегмент - самый дорогой в Карпатах, однако и условия лучшие.

Такие отели, в свою очередь, предлагают:

- оздоровительный спа-центр, сауны, баня, гидромассажная ванна, тренажерный зал;

- расположение посреди горнолыжного курорта Буковель, рядом с подъемником - просторные номера, оформленные в современном стиле со всеми удобствами;

- живописный вид на горы из окна;

- на территории отелей также работают массажные кабинеты, салоны красоты и солярии.

Однако, есть менее дорогостоящие варианты проживания, сосредоточенные именно в Полянице – селе, фактически граничащем с курортом Буковель. В среднем пять ночей для двух взрослых в не менее роскошных условиях, но дальше от подъемников здесь стоят около 100 тысяч гривен.

За эту сумму можно получить:

- просторные люксовые номера с панорамным видом на горы;

- завтрак, включенный в стоимость;

- бесплатный трансфер до горнолыжных подъемников Буковеля;

- расположение примерно в 1–1,2 км от курорта

Также, на территории большинства отелей такой стоимости работают сауны, соляная комната, многофункциональный душ и тренажерный зал, а еще доступны разнообразные спа-процедуры.

Впрочем, в Полянице есть и менее "лакшери" сегмент. Можно найти вариант для проживания в четырехзвездочном отеле с хорошими отзывами, светлыми номерами, спа-центром и завтраком, который обойдется примерно в 60 тысяч гривен за двоих на 5 ночей.

Татаров: тишина, природа и более приятные цены

Для тех, кто ищет более спокойный отдых подальше от туристической суеты, стоит обратить внимание на Татаров. Здесь цены ощутимо ниже: около 25 тысяч гривен за двоих на 5 ночей.

Среди преимуществ:

- завтраки в формате континентального или "шведского стола";

- номера с видом на горы, реку или внутренний двор;

- террасы с видом;

- уютная атмосфера и хорошие отзывы о сервисе.

Минус – до горнолыжных трасс придется добираться дольше, чем из Поляницы, однако многие туристы считают это приемлемой платой за спокойствие и более низкую стоимость проживания.

Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23.12.25, 13:27 • 4042 просмотра

Яблуница: самый доступный вариант вблизи курорта

Еще более бюджетным направлением остается Яблуница. Это хороший выбор для тех, кто ценит тишину и не гонится за роскошью.

На двоих за 5 ночей, в комфортных номерах четырехзвездочных отелей, цены здесь стартуют от 16 тысяч гривен, хотя стоимость может меняться в зависимости от уровня заведения.

За эти деньги предлагают:

- расстояние до Буковеля в среднем около 7 км;

- до ближайшей автобусной остановки - примерно 1 км;

- бесплатная частная парковка возле отелей;

- завтрак включен в стоимость.

Ворохта: активный отдых и доступные цены

А для тех, кто хочет сэкономить на проживании, но не готов отказываться от активного отдыха, отличным вариантом станет Ворохта. Однако поселок расположен в 15 км от горнолыжного курорта Буковель, поэтому до трасс придется ехать немного дольше, но цены здесь одни из самых низких в регионе.

В среднем проживание для двух человек на 5 ночей стоит около 10 тысяч гривен. За эти деньги туристам предлагают уютные гостевые дома с хорошими условиями и необходимой инфраструктурой для зимнего и летнего отдыха.

Среди преимуществ:

- возможность аренды велосипедов и квадроциклов;

- в некоторых помещениях доступна аренда автомобиля, что значительно облегчает поездки в Буковель;

- номера с видом на тихую улицу, что добавляет ощущение спокойствия и уединения.

Ворохта подойдет путешественникам, которые ценят природу, активный отдых и приятные цены, не привязываясь к непосредственной близости к курорту.

Алла Киосак

ОбществоЭкономикапубликацииНедвижимость
Новый год
Село
Украина