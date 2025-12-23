Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье

Отдых в Карпатах зимой – удовольствие не из дешевых, ведь именно в этот период в разгаре лыжный сезон. Однако выбор локации может существенно повлиять на бюджет. УНН проанализировал предложения вблизи горнолыжного курорта Буковель в Booking и выяснил, что именно получают туристы за свои деньги в разных населенных пунктах.

Поляница: максимум комфорта рядом с Буковелем

Если вы хотите провести отдых в зимние праздники в отелях, которые находятся как можно ближе к горнолыжным подъемникам, то такой "лакшери" досуг обойдется в среднем в 150 000 гривен на двух взрослых людей на 5 ночей. Этот сегмент - самый дорогой в Карпатах, однако и условия лучшие.

Такие отели, в свою очередь, предлагают:

- оздоровительный спа-центр, сауны, баня, гидромассажная ванна, тренажерный зал;

- расположение посреди горнолыжного курорта Буковель, рядом с подъемником - просторные номера, оформленные в современном стиле со всеми удобствами;

- живописный вид на горы из окна;

- на территории отелей также работают массажные кабинеты, салоны красоты и солярии.

Однако, есть менее дорогостоящие варианты проживания, сосредоточенные именно в Полянице – селе, фактически граничащем с курортом Буковель. В среднем пять ночей для двух взрослых в не менее роскошных условиях, но дальше от подъемников здесь стоят около 100 тысяч гривен.

За эту сумму можно получить:

- просторные люксовые номера с панорамным видом на горы;

- завтрак, включенный в стоимость;

- бесплатный трансфер до горнолыжных подъемников Буковеля;

- расположение примерно в 1–1,2 км от курорта

Также, на территории большинства отелей такой стоимости работают сауны, соляная комната, многофункциональный душ и тренажерный зал, а еще доступны разнообразные спа-процедуры.

Впрочем, в Полянице есть и менее "лакшери" сегмент. Можно найти вариант для проживания в четырехзвездочном отеле с хорошими отзывами, светлыми номерами, спа-центром и завтраком, который обойдется примерно в 60 тысяч гривен за двоих на 5 ночей.

Татаров: тишина, природа и более приятные цены

Для тех, кто ищет более спокойный отдых подальше от туристической суеты, стоит обратить внимание на Татаров. Здесь цены ощутимо ниже: около 25 тысяч гривен за двоих на 5 ночей.

Среди преимуществ:

- завтраки в формате континентального или "шведского стола";

- номера с видом на горы, реку или внутренний двор;

- террасы с видом;

- уютная атмосфера и хорошие отзывы о сервисе.

Минус – до горнолыжных трасс придется добираться дольше, чем из Поляницы, однако многие туристы считают это приемлемой платой за спокойствие и более низкую стоимость проживания.

Яблуница: самый доступный вариант вблизи курорта

Еще более бюджетным направлением остается Яблуница. Это хороший выбор для тех, кто ценит тишину и не гонится за роскошью.

На двоих за 5 ночей, в комфортных номерах четырехзвездочных отелей, цены здесь стартуют от 16 тысяч гривен, хотя стоимость может меняться в зависимости от уровня заведения.

За эти деньги предлагают:

- расстояние до Буковеля в среднем около 7 км;

- до ближайшей автобусной остановки - примерно 1 км;

- бесплатная частная парковка возле отелей;

- завтрак включен в стоимость.

Ворохта: активный отдых и доступные цены

А для тех, кто хочет сэкономить на проживании, но не готов отказываться от активного отдыха, отличным вариантом станет Ворохта. Однако поселок расположен в 15 км от горнолыжного курорта Буковель, поэтому до трасс придется ехать немного дольше, но цены здесь одни из самых низких в регионе.

В среднем проживание для двух человек на 5 ночей стоит около 10 тысяч гривен. За эти деньги туристам предлагают уютные гостевые дома с хорошими условиями и необходимой инфраструктурой для зимнего и летнего отдыха.

Среди преимуществ:

- возможность аренды велосипедов и квадроциклов;

- в некоторых помещениях доступна аренда автомобиля, что значительно облегчает поездки в Буковель;

- номера с видом на тихую улицу, что добавляет ощущение спокойствия и уединения.

Ворохта подойдет путешественникам, которые ценят природу, активный отдых и приятные цены, не привязываясь к непосредственной близости к курорту.