Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной

Рождество — это теплый семейный праздник, собирающий всех самых близких для празднования важнейшего события христианства — рождения Иисуса Христа. Несколько последних лет в Украине это событие празднуют по новому стилю, а именно 25 декабря. Что можно делать, а чего лучше избегать в этот святой день — расскажет УНН.

Будет ли выходной

Рождество официально государственный праздник, но в условиях военного положения выходного дня не предусматривается, однако право сделать выходной остается за работодателем. Некоторые граждане празднуют Рождество по старому стилю, 7 января, но в этот день выходного не предусматривается вообще.

Традиции Богатого Сочельника

Празднование Рождества в Украине имеет глубокие корни. Рождество считается семейным праздником, призванным объединить всю семью. Традиционно на Рождество в родительский дом приезжали все, кто уехал на учебу или, например, на работу в другие города или села. В древности существовало мнение, что одиночество на Рождество означало, что человек будет блуждать и проверяться весь следующий год.

Обрядовость отличалась в зависимости от региона. Например, бойки обматывали стол, за которым семья собиралась на Сочельник железной цепью, символизировавшей крепкое единение. Но повсеместно было принято, что дом к Сочельнику должен быть убран и украшен.

Сочельник, Навечерие Рождества или Богатый Сочельник начинается, как только на небе появляется первая звезда. Сочельник древняя традиция с дохристианских времен и связан он, в частности, с почитанием предков.

Первым за стол садится хозяин, а сам ужин начинается с произнесения молитвы. Ужин должен проходить в спокойной атмосфере, без шума, а тем более без ссор.

12 блюд - что должно быть на столе в Сочельник

Традиционно к Рождеству готовятся 40 дней, соблюдая Рождественский пост. На столе должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов Христа. Однако главным блюдом является кутья. Также важно, чтобы все блюда были домашними.

По традициям на столе в Сочельник ставили:

кутью;

узвар;

борщ;

капустник;

калач;

рыбу;

фасоль и горох;

голубцы с пшеном;

галушки;

вареники;

кашу.

Некоторые блюда и особенности их приготовления различались в зависимости от региона. Но кутья - как главное блюдо - должна была быть обязательно. К столу в Навечерие Рождества готовят и подают Богатую кутью, к ней добавляют орехи, мак, мед, свежие фрукты, но не добавляют молоко или сливочное масло, ведь блюдо должно быть постным.

Символы Рождества

Главный символ Рождества для украинцев - дидух, пришедший к нам из дохристианских времен. Это сноп из пшеницы или ржи, к которым добавляли другие травы. Это украшение символизировало хороший урожай и стояло на видном месте, обычно, на покутье, на столе возле иконы. Новый дидух делался каждый год, когда собирался урожай. Зерна из старого дидуха добавлялись к зернам следующего посева.

На стол под скатерть было принято класть сено или солому - символ яслей Христа.

Еще один символ, который пришел к нам еще с дохристианских времен - пауки из соломы. Их традиционно вешали под потолок, как защиту от злых сил. Иногда жилище украшали вытынанками - что-то похожее на привычные нам снежинки из бумаги.

Христианским символом праздника является Вифлеемская звезда.

Вертеп и колядки

Колядование обычно начинается вечером 24 декабря и продолжается днем 25 декабря. Однако нет четко установленного времени. В некоторых регионах колядники выходят только на само Рождество после завершения Богослужения в церкви.

Колядки являются неотъемлемой частью большего действа - вертепа. Вертеп - это традиционное рождественское действо, которое происходило в виде кукольного или живого представления, сочеталось с шествием и пением. В основном вертеп распространен в западных регионах страны, обычно, к нему привлекается молодежь. Колядки могут исполняться и отдельно, в частности детьми, которые за это получают сладости.

Суеверия и приметы

Категорически нельзя ругаться, злоупотреблять алкоголем, злиться, желать зла, завидовать и тяжело работать. В целом эти запреты такие же, как и в других церковных праздниках. Также в этот святой день существуют приметы, которые могут указать на будущие события. Согласно приметам все зависит от погоды на Рождество.

Например: