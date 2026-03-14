Трамп объявил о создании новой системы безопасности в Ормузском проливе
Киев • УНН
США инициируют коллективную охрану пролива после победы над Ираном. Страны-импортеры нефти должны самостоятельно заботиться о безопасности при поддержке Вашингтона.
После полной военной и экономической победы над Ираном Соединенные Штаты Америки инициируют создание новой системы международной безопасности в Ормузском проливе. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Детали
По его словам, страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны самостоятельно заботиться о безопасности этого пути при поддержке Вашингтона.
Это всегда должно было быть командной работой, и теперь это будет так - это объединит мир на пути к гармонии, безопасности и вечному миру!
Он отметил, что США будут координировать усилия с другими государствами, чтобы транзит ресурсов проходил "быстро, гладко и хорошо". Также Трамп подчеркнул, что США готовы оказать существенную помощь в организации охраны пролива. По его мнению, такой коллективный подход к безопасности станет ключевым фактором для стабилизации мировой экономики и энергоснабжения.
Напомним
По информации Reuters, администрация президента США Дональда Трампа отвергла попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.
