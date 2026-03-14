$44.160.1950.960.02
Уничтожили все военные цели: Трамп заявил об одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранских военных объектов без поражения нефтяной инфраструктуры. Глава Белого дома предупредил о новых ударах в случае блокирования Ормузского пролива.

Уничтожили все военные цели: Трамп заявил об одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока

В ночь на субботу, 14 марта, Соединенные Штаты Америки провели одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока и полностью уничтожили все военные цели на иранском острове Харг. Об этом в соцсети Truth Social рассказал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

В то же время, по его словам, военные не трогали нефтяную инфраструктуру Ирана.

Наше оружие является самым мощным и самым современным, которое когда-либо знал мир, но из соображений приличия я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо другой сделает что-то, что будет препятствовать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение

- пригрозил Трамп.

Он подчеркнул, что Иран не имеет никакой возможности защитить "то, что мы хотим атаковать – они ничего не могут с этим поделать".

"Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, ни возможности угрожать Соединенным Штатам Америки, Ближнему Востоку или, если на то пошло, всему миру! Иранские военные и все остальные, кто связан с этим террористическим режимом, должны были бы сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, а это немного", - резюмировал президент США.

Напомним

Накануне лидеры стран "Большой семерки" во время видеоконференции призвали президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить войну с Ираном и восстановить безопасное движение через Ормузский пролив.

Трамп заявил, что война с Ираном закончится, когда он почувствует это "в костях"13.03.26, 17:08 • 3238 просмотров

