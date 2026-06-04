Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию

Председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов во время выступления на 114-й Международной конференции труда призвал пересмотреть целесообразность дальнейшего функционирования регионального представительства Международной организации труда (МОТ) в москве и перенести его в Узбекистан или Казахстан, пишет УНН.

В условиях реформирования МОТ повторяем: целесообразность регионального представительства в москве – под вопросом. Предлагаем перенести эти функции в Узбекистан или Казахстан – заявил Сергей Бызов.

По его словам, полномасштабная война, которую россия ведет против Украины, а также системные нарушения международного права ставят под сомнение возможность сохранения регионального офиса международной организации в государстве-агрессоре.

"Мы продолжаем защищать права работников на оккупированных россией территориях и противодействуем милитаризированной индоктринации молодежи. Привлечение детей к производству ударных дронов на предприятиях Алабуги – это грубое нарушение международного права, и МОТ должна реагировать", - подчеркнул глава ФПУ.

Во время своего выступления Сергей Бызов также затронул вопрос защиты трудовых прав украинцев в условиях войны. Он отметил, что более 560 тысяч работников сегодня защищают Украину с оружием в руках, а еще миллионы продолжают работать, поддерживая экономику и обеспечивая функционирование государства.

"Люди труда совершают настоящий трудовой подвиг, и этот подвиг до сих пор недооценен. Международная организация труда и мировое сообщество должны это признать", – считает председатель Федерации профсоюзов Украины.

Отдельно он обратил внимание на роль женщин в поддержке украинской экономики во время войны.

"Гендерное равенство в труде - это не только вопрос справедливости, а вопрос выживания экономики. В Украине, когда большинство мужчин на фронте, именно женщины удержали рынок труда от коллапса. Это факт, который должен стать уроком для глобальной трудовой политики", – подчеркнул Сергей Бызов.

Также рассказал о поддержке украинскими профсоюзами прав работников платформенной экономики и призвал обеспечить равные трудовые гарантии в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.

Отдельно Сергей Бызов акцентировал внимание на проблемах украинской промышленности. По его словам, металлургическая отрасль сегодня находится под двойным давлением из-за высоких цен на электроэнергию и введения механизма углеродной корректировки импорта ЕС (CBAM).

"Украинская металлургия - один из ключевых работодателей страны - оказалась под двойным давлением: рост тарифов на электроэнергию и введение CBAM, Механизма углеродного регулирования на границе Евросоюза. Эти факторы в совокупности могут стать критическими для отрасли, которая и без того работает в условиях войны. Мы призываем МОТ и международных партнеров учитывать это измерение в дискуссиях о справедливом переходе", - отметил глава ФПУ.

Кроме того, он подчеркнул недопустимость сужения прав работников и профсоюзных организаций в новом Трудовом кодексе Украины.

"Достойный труд не может быть жертвой реформ. Новый ТК должен стать фундаментом послевоенного восстановления, а не инструментом дерегуляции за счет людей труда. Именно от того, какие гарантии получат работники, зависит, вернутся ли 6 миллионов украинцев из-за границы домой", – пояснил Сергей Бызов.

Он также отметил, что за последний год в Украине удалось восстановить социальный диалог между государством, работодателями и профсоюзами. В частности, возобновлена работа Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЭС), возвращен в пользование Федерации профсоюзов Дом профсоюзов в центре Киева и достигнуто повышение заработных плат в социальной сфере.

Напомним

В Женеве начала свою работу 114-я ежегодная Международная конференция труда, которая продлится до 12 июня. Она объединила представителей 187 государств-членов Международной организации труда. Принимают участие в конференции и представители Украины.

Накануне открытия Международной конференции состоялось заседание Международной конфедерации профсоюзов, посвященное публикации ежегодного Глобального Индекса трудовых прав - 2026.

"Цифры неутешительные. Нарушения трудовых прав в мире растут параллельно с увеличением количества вооруженных конфликтов и распространением авторитарных режимов. Это не совпадение - это закономерность", - сообщил Сергей Бызов.

В самом отчете "Глобальный индекс трудовых прав - 2026" указывается, что во многих странах участились случаи насилия в отношении работников, аресты или задержания членов профсоюзов, ограничение права на собрания, ограничение судебной защиты прав работников. Также участились случаи отказа работникам в праве на коллективные переговоры для улучшения условий труда. Ситуацию ухудшают и военные конфликты, возникающие в разных регионах мира.

В рамках 114-й Международной конференции труда, проходящей в Женеве, председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов также провел встречу с директором Бюро работников МОТ (АКТРАВ) Оливером Рёпке.