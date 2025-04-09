Алексей Крутых выиграл турнир M25 в Анталье, победив узбекистанца в финале. Вадим Урсу стал чемпионом турнира M15 в Шарм-эш-Шейхе, одолев британца в трех сетах.
Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Хорватии. Он победил азербайджанца Карима Аллахвердиева и других соперников.
Военкомат петербурга заставляет представителей "нерусских" национальностей подписывать контракты, шантажируя их. Такие действия направлены на выполнение мобилизационного плана.
Суд Андижана приговорил 39-летнего гражданина Узбекистана к 4 годам и 2 месяцам ограничения свободы за участие в войне на стороне рф. Мужчина признался в убийстве более 10 украинских военных во время боев в Шахтерске и Бахмуте.
В Кыргызстане началось строительство новой железнодорожной магистрали, которая соединит Китай с Европой через Центральную Азию. Проект длиной 450-500 км позволит транспортировать грузы в обход россии.
Компании из ЕС и США продолжают поставлять оружие в рф через страны-посредники. Экспорт оружия в Армению, Грузию, Казахстан и другие страны за три года вырос в 2,5 раза, откуда оно попадает в россию.
российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов добровольно приостановил исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования. Это произошло после его переизбрания на должность 30 ноября, где он получил 120 голосов.
На конгрессе в Ташкенте Алишер Усманов получил 120 голосов на выборах президента Международной федерации фехтования. Миллиардер с состоянием в $14,4 млрд является значительным донором международного фехтования через свой благотворительный фонд.
В Германии на стоянке грузовиков убит 34-летний дальнобойщик из Украины после, как сообщается, спора о войне и роли россии. Трое участников конфликта арестованы.
В Узбекистане уволили около 3000 госслужащих в рамках реформы государственного аппарата. Правительство ликвидировало часть госструктур и создает новые учреждения для повышения эффективности управления.
США лидирует в мире по запасам золота с 8133,5 тонн, за ними следует Германия с 3351,5 тонн. Украина занимает 61 место с резервом в 27,4 тонны, а общий мировой объем золота составляет 36118,2 тонны.
Представители КНР участвовали в военных учениях в Беларуси в течение последних 3-4 месяцев. Китай интересуется опытом использования беспилотников, разминирования и штурма зданий в контексте войны в Украине.
В Узбекистане начались парламентские выборы, где все партии лояльны к президенту Мирзиёеву. Реформы избирательной системы проведены после конституционных изменений, но оппозиционные партии отсутствуют.
Украинская мужская сборная по футзалу победила Венесуэлу 9:4 в четвертьфинале ЧМ в Узбекистане. В полуфинале 2 октября Украина встретится с Бразилией.
Эрик Адамс ожидает федеральных обвинений и заявляет о невиновности. Ранее было известно о расследовании в отношении возможных незаконных пожертвований в его кампанию 2021 года, включая возможные пожертвования от турецкого правительства.
ЕС рассматривает санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф, и поставки из Юго-Восточной Азии.
Украинская футзальная сборная одержала первую победу на чемпионате мира-2024, обыграв Анголу со счетом 7:2. Матч состоялся в Ташкенте в рамках второго тура группового этапа турнира.
Украинские гимнастки завершили выступления на Олимпийских играх, заняв 7 место в групповом многоборье. Команда набрала 68.950 балла, потеряв шансы на медаль из-за ошибок в упражнении с тремя лентами и двумя мячами.
Предприятие "Бровафарма" в Броварах адаптировалось к работе в условиях войны и возобновило бесперебойное производство ветпрепаратов. Компания сохранила экспортные мощности и продолжает платить налоги в местный бюджет.
Цены на арбузы в Украине упали на 30% из-за увеличения предложения. Стоимость составляет 3-8 грн/кг, что на 60% ниже, чем в прошлом году. Эксперты не прогнозируют значительного улучшения ситуации на рынке.
Украина занимает 18-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024 с 7 наградами: 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Украинские спортсмены соревновались в 4 видах спорта, показав разные результаты.
Беларусь официально присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), расширив организацию до 10 стран-членов.
Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества, президенты России и Турции провели двустороннюю встречу в Астане. Стороны договорились усилить сотрудничество стран.
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань обнародовал список игроков, которые будут готовиться к футбольному турниру Олимпийских игр 2024 года, среди которых вратари, защитники, полузащитники и нападающие из разных украинских клубов.
Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Казахстан, где встретился с такими лидерами, как Си Цзиньпин и Эрдоган.
Президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан, чтобы принять участие в 24-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, где также ожидается приезд российского диктатора владимира путина.
В мае 2024 года Украина экспортировала 1,61 тыс. тонн замороженной говядины на сумму $6,34 млн, что на 22% больше по объему и на 16% больше по стоимости по сравнению с апрелем 2024 года.
Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги протяженностью 450-500 км в Европу в обход России в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь".
Финляндия становится первой страной ЕС, которая начала добычу урана, с запланированной годовой добычей 200 тонн к 2026 году.
Путин прибыл в Узбекистан для переговоров с президентом Мирзиёевым - это его третий зарубежный визит с момента инаугурации на пятый срок, направленный на углубление отношений между двумя странами.