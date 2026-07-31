Свитолина победила экс-россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над Полиной Кудерметовой и пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне. Это была первая очная встреча теннисисток, пишет УНН.

Детали

Украинская теннисистка уверенно одолела соперницу, которая ранее выступала под флагом России, а ныне представляет Узбекистан.

Матч стал дебютным очным противостоянием Свитолиной и Кудерметовой. Благодаря этой победе украинка продолжила борьбу за титул престижного турнира серии WTA 500 в столице США.

В четвертьфинале Элина Свитолина встретится со следующей соперницей, которая определится по итогам других матчей турнирной сетки.

Справка

Турнир в Вашингтоне (Mubadala DC Open) входит в категорию WTA 500 — это один из самых престижных турниров регулярного сезона после турниров Большого шлема, WTA Finals и соревнований серии WTA 1000.

Он проходит на открытых хардовых кортах и традиционно открывает североамериканскую серию турниров перед US Open. Победительница одиночного разряда получает 500 рейтинговых очков, а сам турнир с 2023 года имеет статус совместного турнира ATP 500 и WTA 500, что делает его единственным в мире турниром такого уровня, где одновременно выступают мужчины и женщины.

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