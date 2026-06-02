Украинское дерби: Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

$44.300.0351.600.04
ukenru
Эксклюзив
13:27 • 2026 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
12:14 • 7720 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
12:02 • 11257 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
10:28 • 14077 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 21625 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 55558 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 60477 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 57038 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 58320 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 47696 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.8м/с
25%
751мм
Популярные новости
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo2 июня, 04:25 • 40073 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВДPhotoVideo2 июня, 04:30 • 25604 просмотра
Удар рф по Киеву унес жизни уже 4 человек и ранил еще 58PhotoVideo2 июня, 05:19 • 13279 просмотра
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto2 июня, 06:59 • 29049 просмотра
Байкеры путина развернули сеть пророссийской пропаганды по всей Европе — разведка2 июня, 07:19 • 8482 просмотра
публикации
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 55552 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 60040 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 60205 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 103917 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 90751 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Виталий Кличко
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 34139 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 42516 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 78356 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 72987 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 92872 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Украинское дерби: Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Марта Костюк в трех сетах обыграла Элину Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос. Она стала первой украинкой, вышедшей в полуфинал этого турнира.

Украинское дерби: Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Марта Костюк победила Элину Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос и вышла в полуфинал турнира, где встретится с "нейтральной" россиянкой миррой андреевой, передает УНН

Детали 

Первый сет завершился победой Костюк со счетом - 6:3. Уже во втором победу одержала Свитолина - 6:2. 

Третий сет завершился победой Костюк - 6:2, которая одержала победу и становится первой в истории украинской полуфиналисткой в истории Ролан Гаррос. 

В полуфинале Костюк в четверг, 4 июня, встретится с "нейтральной" россиянкой миррой андреевой. 

После матча Костюк заявила, что хочет посвятить победу Украине, особенно после ночного обстрела. 

"Снова у нас была очень тяжелая ночь в Украине. Я хочу посвятить этот поединок украинцам, украинскому народу и их стойкости. Слава Украине", - сказала Костюк. 

Также она отметила, что сделает свое знаменитое сальто, если сможет победить в финале. 

Напомним 

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс вернется к профессиональным соревнованиям после почти четырехлетней паузы. 

Павел Башинский

Спорт
Война в Украине
Украина