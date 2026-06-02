Украинское дерби: Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос
Киев • УНН
Марта Костюк в трех сетах обыграла Элину Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос. Она стала первой украинкой, вышедшей в полуфинал этого турнира.
Марта Костюк победила Элину Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос и вышла в полуфинал турнира, где встретится с "нейтральной" россиянкой миррой андреевой, передает УНН.
Первый сет завершился победой Костюк со счетом - 6:3. Уже во втором победу одержала Свитолина - 6:2.
Третий сет завершился победой Костюк - 6:2, которая одержала победу и становится первой в истории украинской полуфиналисткой в истории Ролан Гаррос.
В полуфинале Костюк в четверг, 4 июня, встретится с "нейтральной" россиянкой миррой андреевой.
После матча Костюк заявила, что хочет посвятить победу Украине, особенно после ночного обстрела.
"Снова у нас была очень тяжелая ночь в Украине. Я хочу посвятить этот поединок украинцам, украинскому народу и их стойкости. Слава Украине", - сказала Костюк.
Также она отметила, что сделает свое знаменитое сальто, если сможет победить в финале.
