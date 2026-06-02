Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска

Киев • УНН

 • 2004 просмотра

Пожары после атак загрязняют воздух токсинами, которые распространяются на десятки километров. Эксперты советуют закрывать окна и избегать прогулок детям.

После массированных обстрелов опасность может сохраняться даже тогда, когда взрывы уже стихли. Из-за пожаров в воздух попадают опасные для здоровья вещества. Почему не стоит сразу открывать окна после атаки, как защитить себя от загрязненного воздуха и кто больше всего рискует пострадать от его воздействия, рассказал УНН соучредитель общественной организации Save Dnipro и разработчик системы SaveEcoBot Павел Ткаченко. 

После массированных обстрелов опасность для людей не заканчивается с завершением воздушной тревоги. Пожары, возникающие после попаданий, могут существенно ухудшать качество воздуха на значительном расстоянии от эпицентра события. Экологи подчеркивают, что особое внимание стоит уделять собственной безопасности в первые часы после возгорания.

Даже если это краткосрочный пожар, то огромная куча загрязняющих веществ из-за сгорания горюче-смазочных материалов, пластика или других товаров попадает в воздух. Он разлетается вокруг и может преодолевать десятки километров. Иногда рядом воздух может быть относительно чистым, потому что факел выбросов поднимается вверх. А потом он накрывает соседние районы

— объясняет Павел Ткаченко.

По словам специалиста, состав загрязнения зависит от того, что именно горит. Во время пожаров в воздух попадают микрочастицы сажи, пыль, различные газы и другие опасные соединения. Часть этих веществ со временем оседает на почву и может попадать в водоемы.

Прежде всего это микрочастицы, которых больше всего. Затем различные газы, диоксиды азота, серы и другие вещества. Если горят горюче-смазочные материалы, то в воздух попадают тяжелые металлы и другие опасные соединения. После этого они могут меняться в результате химических реакций и оседать уже в другом виде

— отмечает эксперт.

Эксперт советует внимательно следить за сообщениями о пожарах и направлением ветра. Если дым движется в сторону жилых кварталов, стоит минимизировать пребывание на улице. Особенно это касается детей и людей, занимающихся спортом под открытым небом.

Лучше всего — не выходить на улицу, пока пожар не локализуют. Не стоит гулять с детьми или заниматься спортом, потому что во время физических нагрузок человек чаще дышит и больше загрязненного воздуха попадает в организм. После локализации пожара нужно дать время, чтобы загрязнения развеялись

— говорит Павел Ткаченко.

В помещении также стоит придерживаться простых правил безопасности. Специалист рекомендует держать окна закрытыми, использовать очистители воздуха и избегать работы вытяжек, если на улице сильное задымление. Важно также регулярно пить воду и контролировать показатели качества воздуха через специальные сервисы мониторинга.

Если на улице очень сильное задымление, лучше закрыть окна и даже завесить их влажной тканью. Если есть очиститель воздуха, его стоит включить. Очень важно пить много воды, потому что это помогает организму очищаться. А еще нужно следить за показателями качества воздуха и принимать решения в зависимости от ситуации

— подчеркивает эксперт.

По словам эксперта, больше всего от загрязненного воздуха страдают спасатели, работающие непосредственно на местах пожаров, а среди гражданского населения к группе риска относятся дети, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями. Именно они наиболее чувствительно реагируют на вредные примеси в атмосфере.

Страдает тот, кто потребляет больше всего кислорода. Это дети, организм которых постоянно растет. Это люди, которые занимаются спортом на улице, а также пожилые люди, у которых организм уже ослаблен. Если есть хронические заболевания, риски также возрастают

— подытоживает Павел Ткаченко.

