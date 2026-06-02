Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
12:14 • 7720 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
12:02 • 11257 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
10:28 • 14077 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 21625 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 55558 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 60477 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 57038 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
1 июня, 15:17 • 58320 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
1 июня, 13:39 • 47696 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человек
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВД
Удар рф по Киеву унес жизни уже 4 человек и ранил еще 58
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВД
Байкеры путина развернули сеть пророссийской пропаганды по всей Европе — разведка
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
"Буковина" — чемпион, "Черноморец" возвращается в УПЛ, "Ворскла" исчезает с футбольной карты — итоги Первой лиги
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу
В Киеве в результате атаки РФ в ночь на 2 июня повреждены 11 учебных заведений

Киев • УНН

 • 2458 просмотра

Из-за ночной атаки в Киеве повреждены 11 учебных заведений в трех районах. Специалисты обследуют здания и готовятся к восстановительным работам.

В результате очередной воздушной атаки на Киев в ночь на 2 июня повреждены 11 учебных заведений в трех районах столицы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, повреждения получили 5 учреждений дошкольного образования, 4 школы, 1 учреждение профессионально-технического образования и 1 колледж в Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

К сожалению, российские атаки продолжают наносить ущерб образовательной инфраструктуре столицы. Сегодня имеем повреждения 11 учебных заведений в 3 районах города. Это преимущественно выбитые и поврежденные окна. Вместе с районными государственными администрациями и городскими службами уже работаем над ликвидацией последствий. Наша задача – как можно быстрее восстановить учреждения и обеспечить безопасные условия для детей и работников образования 

– отметил Мондриевский.

В настоящее время специалисты проводят обследование зданий и уточняют объемы необходимых восстановительных работ.

С начала полномасштабного вторжения россии образовательная инфраструктура столицы регулярно получает повреждения в результате вражеских атак. Всего с февраля 2022 года повреждения получили почти 200 учебных заведений Киева. Большинство из них уже восстановлено, а на других объектах работы продолжаются.

Мондриевский подчеркнул, что город продолжает системно восстанавливать образовательную инфраструктуру, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса и надлежащие условия для обучения детей и работы педагогических коллективов.

