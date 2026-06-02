В Киеве в результате атаки РФ в ночь на 2 июня повреждены 11 учебных заведений
Из-за ночной атаки в Киеве повреждены 11 учебных заведений в трех районах. Специалисты обследуют здания и готовятся к восстановительным работам.
В результате очередной воздушной атаки на Киев в ночь на 2 июня повреждены 11 учебных заведений в трех районах столицы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.
По предварительным данным, повреждения получили 5 учреждений дошкольного образования, 4 школы, 1 учреждение профессионально-технического образования и 1 колледж в Подольском, Соломенском и Святошинском районах.
К сожалению, российские атаки продолжают наносить ущерб образовательной инфраструктуре столицы. Сегодня имеем повреждения 11 учебных заведений в 3 районах города. Это преимущественно выбитые и поврежденные окна. Вместе с районными государственными администрациями и городскими службами уже работаем над ликвидацией последствий. Наша задача – как можно быстрее восстановить учреждения и обеспечить безопасные условия для детей и работников образования
В настоящее время специалисты проводят обследование зданий и уточняют объемы необходимых восстановительных работ.
С начала полномасштабного вторжения россии образовательная инфраструктура столицы регулярно получает повреждения в результате вражеских атак. Всего с февраля 2022 года повреждения получили почти 200 учебных заведений Киева. Большинство из них уже восстановлено, а на других объектах работы продолжаются.
Мондриевский подчеркнул, что город продолжает системно восстанавливать образовательную инфраструктуру, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса и надлежащие условия для обучения детей и работы педагогических коллективов.
