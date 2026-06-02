В Киеве в результате атаки РФ в ночь на 2 июня повреждены 11 учебных заведений

В результате очередной воздушной атаки на Киев в ночь на 2 июня повреждены 11 учебных заведений в трех районах столицы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.

По предварительным данным, повреждения получили 5 учреждений дошкольного образования, 4 школы, 1 учреждение профессионально-технического образования и 1 колледж в Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

К сожалению, российские атаки продолжают наносить ущерб образовательной инфраструктуре столицы. Сегодня имеем повреждения 11 учебных заведений в 3 районах города. Это преимущественно выбитые и поврежденные окна. Вместе с районными государственными администрациями и городскими службами уже работаем над ликвидацией последствий. Наша задача – как можно быстрее восстановить учреждения и обеспечить безопасные условия для детей и работников образования